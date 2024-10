POLÍTICA

Sob pressão, Jerônimo tenta dividir o ônus da crise da segurança pública com Lula

“Às vezes, a gente faz o papel de inteligência. Mas tem uma inteligência que é feita e não depende do governo do estado. Depende da União. É responsabilidade do Lula. Eu votei nele, mas estou cobrando a ele, pedindo a ele para fazer. Quando as informações transitam de um estado para outro, eu tenho limite de fronteiras. Eu não posso ultrapassar o limite do Espírito Santo, de Minas Gerais, de Goiás. Os outros governadores fazem, mas é preciso que a União também entre”, declarou nesta quinta-feira (24), em entrevista à rádio Sociedade.

Nesta quarta-feira (23), em entrevista à rádio Metrópole, Jerônimo também citou o presidente da República. "Eu faço o meu papel. Eu peço a Lula que nós precisamos defender as fronteiras, as informações passam nas fronteiras. Tem que ter inteligência para cortar quando é da Bahia para outro canto ou de outro canto para a Bahia, quando as armas passam, quando as drogas passam de um estado para o outro. A movimentação do crime organizado tem inteligência. Nós temos que ter inteligência maior do que a dele", salientou.