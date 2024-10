COMBATE AO CRME

Mais de 100 policiais, viaturas e atuação imediata: saiba tudo sobre o reforço da Caatinga em Salvador

Unidades especializadas da Polícia Militar vão atuar no combate ao crime organizado na capital

Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 14:06

Policiais começam a atuar a partir desta terça-feira (22) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador ganhou um reforço no combate às facções criminosas que aterrorizam a população. Nesta terça-feira (22), 120 agentes de unidades especializadas da Polícia Militar (PM) começaram a atuar na capital baiana com o apoio de 30 viaturas. Os policiais vieram do interior do estado para fortalecer o policiamento local, que tenta frear as ações do crime organizado na cidade. As Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) - conhecidas como Caatinga - integram o mosaico de forças.

A atuação do reforço policial foi oficializada no final da manhã desta terça-feira (22), em um evento realizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Em uma demonstração de força, todas as viaturas empregadas na operação Hórus foram às ruas ao mesmo tempo (veja o vídeo abaixo). Apesar de não detalhar quais bairros receberão os policiais, Marcelo Werner, titular da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), reconheceu que a intervenção é resultado do aumento da violência em Salvador.

“A Hórus é uma operação de reforço do policiamento na capital visando o combate aos crimes violentos contra o patrimônio e contra a vida. Percebemos que, nas últimas semanas, a dinâmica de enfrentamento entre as facções por território se intensificou. Por isso, se faz necessário uma operação para fazer frente a essa ação”, explicou.

Não há prazo para o fim do reforço na capital. Além da Caatinga, a ação contará com policiais das Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs/Rondesp) e de outras unidades especializadas, como os Batalhões de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e da Polícia de Choque.

Essa é mais uma ação na esteira de reforços para combate ao crime no estado. Na última sexta-feira (18), o Ministério de Justiça e Segurança Pública e a SSP-BA fizeram a entrega de 127 viaturas, que atenderão Salvador e cidades do interior. Ao final deste ano, serão 2 mil viaturas entregues. Paulo Coutinho, comandante-geral da da Polícia Militar da Bahia, detalhou como será a atuação do reforço

“O trabalho será guiado pela nossa inteligência. A ideia é adensar o policiamento ostensivo nas regiões da cidade que mais precisam. Nós faremos isso com o objetivo de estancar os problemas que têm acontecido. O maior problema, hoje, é a comunidade não poder circular livremente e não estar segura”, disse.

Na semana passada, ao menos cinco bairros de Salvador ficaram com a circulação de ônibus parcialmente suspensa por conta de conflitos armados. Foram eles: IAPI, Pernambués, Bairro da Paz, São Gonçalo do Retiro e Pero Vaz.