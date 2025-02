POLÍTICA

STF manda Adolfo Menezes se afastar da presidência da Alba

Decisão judicial é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes

Mendes aceitou o pedido do deputado estadual Hilton Coelho (Psol), que recorreu à Suprema Corte contra o terceiro mandato de Adolfo Menezes. Com a saída dele do comando do Legislativo baiano, a deputada estadual Ivana Bastos (PSD), atual vice-presidente, assume a chefia da Alba.>