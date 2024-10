ENTREVISTA

'Vou realizar um segundo mandato muito melhor do que foi o primeiro', afirma Bruno Reis

Prefeito reeleito respondeu, nesta segunda-feira (7), a perguntas sobre os desafios dos próximos anos

Gil Santos

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 20:05

Prefeito reeleito Bruno Reis Crédito: Marina Silva/Correio

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou, nesta segunda-feira (7), às atividades após a reeleição. Ele esteve no bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, para a inauguração de um Centro Municipal de Educação Infantil e foi cercado por jornalistas afoitos por novidades do próximo mandato.

Reconduzido com 78% dos votos válidos, Bruno Reis respondeu as perguntas com simpatia e bom humor. O prefeito reeleito falou dos desafios para os próximos quatro anos.

Quais suas expectativas para os próximos quatro anos?

Vou realizar um segundo mandato muito melhor do que foi o primeiro. Hoje, estou mais experiente e mais preparado, e a cidade está com capacidade e potencial para a gente realizar ainda mais. Minhas maiores transformações foram nas áreas carentes de Salvador para uma população que, ontem (domingo), votou em massa na gente, nos deu mais autoridade para seguir com mais legitimidade e disposição para trabalhar.

Estava confiante na vitória no primeiro turno das eleições?

Por onde a gente passava, a gente recebia esse carinho das ruas, das pessoas dizendo ‘bora com Bruno’. A gente sentia isso e as pesquisas confirmavam esse sentimento popular. Então, não tenha dúvidas que foi uma linda vitória, uma vitória histórica, a maior votação que um prefeito já teve na história dessa cidade. A maior votação entre os prefeitos das maiores cidades do Brasil. Isso aumenta a nossa responsabilidade e as expectativas. Estou consciente dos desafios, mas com muita humildade, com o pé no chão, sendo o mesmo Bruno de sempre e tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho para que as pessoas tenham ainda mais orgulho da nossa cidade.

Quais os desafios na área da educação?

Vamos levar a educação de Salvador para as primeiras posições do Brasil. Avançamos em todas as áreas. Salvador ocupava as últimas posições em todos os setores, e é preciso ter a educação entre as melhores do país. Então, são necessários mais investimentos, mais escolas de alto padrão, mais investimento em conteúdo digital e em outras línguas para que a criança possa aprender inglês e espanhol, e a gente possa contribuir de forma decisiva para mudar o presente e o futuro da nossa garotada.

Existe uma preocupação com a inclusão das crianças com deficiência?

Todas as escolas que estamos entregando têm salas para atender crianças com deficiência, tem a presença dos ADIs (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) e vamos inaugurar em breve um grande centro em parceria com a Associação de Amigos do Autista da Bahia para que as crianças possam no contraturno da escola ter o acompanhamento com especialistas e fazer atividades. Distribuímos pela cidade centros especiais de reabilitação. Já são três e temos mais dois para serem entregues que já estão sendo montados. Além disso, firmamos uma parceria para a implantação de outros dez centros na cidade para atividades e atendimentos psicossociais das crianças.

A prefeitura tem planos de ampliar a oferta de ensino integral para além da pré-escola?

Sim, vamos seguir ampliando a educação em tempo integral. Nesse período da pré-escola, o aluno começa o ensino bem e termina bem. Então, é fundamental a gente ampliar a oferta de vagas em creches em tempo integral, e oferecer também ensino integral nos primeiros anos do ensino fundamental para que as mães possam ter tempo para trabalhar e para organizar a vida, e deixar as crianças com segurança e tranquilidade. As crianças da nossa rede recebem cinco refeições, portanto, não precisam se alimentar em suas casas, e isso também ajuda muito nas finanças das famílias.

Quais os próximos passos em relação à saúde?

Temos prevista a entrega da primeira Maternidade Municipal, com Hospital da Criança, com dois andares para cirurgias eletivas em mulheres e com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) infantil. Nós vamos implantar o Domingão da Saúde - dia em que serão realizados mutirões para cirurgias eletivas -, teremos uma Ótica Municipal para distribuição de óculos gratuitos para as pessoas e um Centro de Imagens. Um dos maiores problemas que enfrentamos na cidade é para fazer exames de imagens. Vamos ampliar a oferta de consultas especializadas, como pediatra, neuropediatra, ginecologista e psiquiatras, principalmente nas áreas mais distantes do centro. O programa Saúde nos Bairro tem ajudado a suprir essa demanda, mas vamos tentar contratar mais profissionais para oferecer esse serviço. Com mais médicos, exames e cirurgias eletivas vamos vencer os principais desafios da saúde para os próximos anos.

Quais os desafios que o senhor destaca para o próximo mandato?

A cidade tem muitos problemas históricos, déficit de uma vida que não seriam resolvidos na minha gestão e nem na de (ACM) Neto. Mas nós avançamos muito em todas as áreas. Tem áreas que precisamos avançar mais. Uma delas é o transporte público. Um dos maiores problemas que as cidades enfrentam hoje é o transporte de pneus. O Brasil é o único país do mundo que não dá subsídio. Nós, prefeitos, não temos condições de suportar essa conta sozinhos. Para se ter uma ideia, antes da nossa gestão, nenhum prefeito investia no transporte público. Hoje, só nesse primeiro mandato foram mais de R$ 400 milhões, estamos pagando a diferença de R$ 0,43 por cada passagem. É uma carga muito pesada para uma prefeitura. Estamos investindo em outras tecnologias, outros modais, precisamos de mais ônibus com ar condicionado, mais linhas e menos tempo no ponto de ônibus. É um grande desafio, mas me preparei para esse problema.

O senhor pretende mudar no secretariado?