FESTIVAL DA CIDADE

Discotecagem, vinil e muito reggae: como foi a noite de sound system no Festival da Cidade

Evento na noite deste sábado (29) faz parte das comemorações do Festival da Cidade

Yan Inácio

Publicado em 29 de março de 2025 às 20:59

Sistema de som no Centro Cultural da Barroquinha Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Com casa cheia, o público aproveitou para dançar ao ritmo das batidas do reggae no sound system da equipe de som Ministereo Público neste sábado (29), no Espaço Cultural da Barroquinha. >

Um sistema de som, ou sound system, consiste basicamente em uma junção de caixas de som de boa qualidade e um grande acervo com discos de vinil para discotecagem analógica. O público, é claro, é essencial para o funcionamento correto desse tipo de evento, que costuma ser sempre gratuito.>

Fã do grupo, o rapper e produtor musical Henrique Sanders veio para curtir e destacou como o Ministereo contribui para a cultura do sound system. “De certa forma, é uma ocupação que os caras fazem para poder tocar os sons. Não é uma coisa fácil. Você tem que lidar com toda a estrutura, o acervo, você tem que saber o que você vai tocar, dividir certinho. Então é um trabalho muito grande”, explicou.>

Casa cheia no Centro Cultural Barroquinha Crédito: Yan Inácio/CORREIO

O arte-educador Yorgi Nkrumah, trouxe os amigos de Curitiba para curtir um som no evento e aproveitou para prestigiar os amigos do Ministereo: ele viu a equipe de som nascer e crescer junto com o movimento hip hop do qual faz parte. >

Ele chamou atenção para o fato do grupo utilizar apenas discos de vinil. “O sound system vende essa coisa analógica. A cultura do vinil existe e os DJs se sentem mesmo artistas fazendo aquilo ali, eles tocam os disco como se fossem instrumentos”, contou.>

Para o DJ Raiz, um dos fundadores do Ministereo, a participação no 8° Movimento Boca de Brasa, organizado pela Fundação Gregório de Matos (FGM), é essencial para fortalecer a cultura do reggae periférica.>

“O Boca de Brasa é de suma importância para Salvador, principalmente, por ter essa organização alcançando os jovens e potencializando a periferia”, disse. Ele também falou sobre o projeto, que é o pioneiro na cultura soundsystem na Bahia. >

“É uma movimentação que a gente faz para essa galera porque a juventude precisa ter acesso a outros ritmos, outras falas, outras possibilidades”, destacou.>