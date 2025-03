FESTA

Russo Passapusso, Liniker e Pablo Vittar: veja programação do fim de semana do Aniversário de Salvador

Capital celebra 476 anos no sábado (29)

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2025 às 09:37

Grupo Mude de Nome faz show no domingo (30) Crédito: Bruno Concha / Mônica Carvalho

O final de semana será de celebração em Salvador. A primeira capital do Brasil completa 476 anos no sábado (29), e está com uma programação cultural recheada de opções para todos os gostos - e bolsos. Confira abaixo o que vai rolar na cidade. >

Sábado (29)

Liniker >

A cantora chega a Salvador para estrear sua turnê "Caju" na cidade. O show, que acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), tem direção musical de Fejuca e direção artística de Liniker, Celso Bernini/Stage e Renan De Andrade. A apresentação começa às 19 horas, e os ingressos estão esgotados. O segundo show acontece no domingo (30).>

Samba da Feira>

No Pier São Joaquim, uma grande celebração vai comemorar os 476 anos de Salvador. O Samba da Feira reúne grandes nomes do samba e do pagode baiano, como Samba Trator, Eduardinho, Gang do Samba, Swing do Fora e Samba e Suor, a partir das 14 horas. A entrada é solidária, mediante a entrega de 200g de leite em pó.>

NEOJIBA>

A abertura da Série Salvador Sinfônica marca o início da temporada 2025 do NEOJIBA. O concerto acontece no Teatro Salesiano, em Nazaré, às 19 horas. A entrada é gratuita.

Roda de Samba Mulheres Itapuã >

A apresentação, que reúne apenas sambistas mulheres, acontece no Espaço Rumo do Vento, a partir das 16 horas. A entrada é gratuita. >

Ministereo Público convida Jesse Roya

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) celebra o aniversário de Salvador com a 8ª edição do Movimento Boca de Brasa, com atividades culturais gratuitas em diversos pontos da cidade. Às 17 horas, acontece o show do Ministereo Público com participação Jesse Royal (Jamaica), no Espaço Cultural da Barroquinha.

JAM no MAM>

O Solar do Unhão recebe mais uma edição do show de jazz. Às 18 horas, o Trio Cravo & Canela apresentará o show em comemoração ao lançamento de seu primeiro EP, que leva o mesmo nome do grupo. Depois, a Geleia Solar, banda base da JAM, assume o palco para iniciar a jam session. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). >

Domingo (30)

Festival da Cidade >

O momento mais aguardado do Festival da Cidade, que celebra o aniversário de Salvador, acontece no domingo (30), a partir das 18 horas. Entre as atrações do evento estão ÀTTØØXXÁ, Russo Passapusso, Sued Nunes, Larissa Luz, Rachel Reis, Cortejo Afro e Pabllo Vittar. >

A apresentação acontece na Praça Thomé de Souza, no Pelourinho, a partir das 18 horas. O evento é gratuito. >

Mudei de Nome>

A banda realiza mais uma edição da “Volta no Dique”, com Ricardo Chaves, Ramon Cruz e Jonga Cunha. A concentração está marcada para às 11 horas, em frente à Arena Fonte Nova. O evento é gratuito.

Forró do Talco