SALVADOR

200 anos: festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem reúne milhares de fiéis

Missas, tríduo e procissões marítimas e terrestres fazem parte da programação

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:42

Festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem reunirá milhares de fiéis Crédito: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

A Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem e a Devoção do Senhor Bom Jesus dos Navegantes realizam, em Salvador, a tradicional festa em honra ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e a Nossa Senhora da Boa Viagem. A celebração, que acontece há mais de 200 anos, marca o período entre o fim de um ano e o início do outro e tem como tema “Com o Bom Jesus dos Navegantes e a Mãe da Boa Viagem, sejamos construtores de paz, família unida e Igreja missionária”.

O tríduo preparatório, que ocorre de 28 a 30 de dezembro, sempre às 19h, será realizado neste ano no Santuário São José, localizado na Rua da Imperatriz, na Baixa do Bonfim, por conta da restauração da Igreja Matriz.

O ponto alto dos festejos acontece nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. No último dia do ano de 2025, às 9h, a Galeota Gratidão do Povo descerá ao mar. Às 14h, uma procissão terrestre conduzirá as imagens do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem do Santuário São José até a Praça da Boa Viagem, onde será celebrada a Missa de Embarque (campal), às 15h30, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha.

A previsão é que, às 16h, a imagem do Bom Jesus seja levada até a Galeota, seguindo em procissão marítima com destino à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio.

No Dia Solene, 1º de janeiro de 2026, o Cardeal Dom Sergio da Rocha presidirá a Missa às 8h, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Por volta das 10h, terá início a procissão terrestre, saindo da Basílica em direção ao píer da Capitania dos Portos, onde ocorrerá o novo embarque da imagem do Senhor Bom Jesus na Galeota. O percurso marítimo incluirá o Porto da Barra, o Cais do Porto e a Ponta do Humaitá.

Enquanto os fiéis acompanham o embarque na Basílica da Conceição da Praia, aqueles que estiverem na Praça da Boa Viagem participarão da Celebração Eucarística campal, às 10h30, em ação de graças pelo êxito da festa, pela saúde dos devotos e benfeitores, pelo novo ano e em memória dos devotos falecidos.