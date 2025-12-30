Escapou da morte: PM baleado no ombro correu em zigue-zague

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:19
Para evitar ser morto durante uma tentativa de assalto, o policial militar baleado no ombro na Avenida Paralela nesta segunda-feira (29) correu em zigue-zague, evitando que os disparos atingissem órgãos vitais, como cabeça e tórax. Os tiros foram efetuados depois que os criminosos perceberam que a vítima era PM.
A vítima é um sargento aposentado, que pedalava numa ciclovia nas proximidades do Imbuí e teve a arma e a bicicleta levadas pelos criminosos. Rapidamente, o pedido de socorro do policial viralizou em grupos de mensagens da tropa.
Polícia Militar em ação
“Estou aqui, na ciclovia próximo ao Imbuí. Fui baleado. Levaram a minha arma e minha bicicleta. ‘Alfa 11’”, diz o PM, que se identifica na gravação e utiliza o código “Alfa 11”, usado para indicar situações de ameaça à vida de policiais.
O sargento foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula, e recebeu alta. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da arma e a bicicleta.