‘Alfa 11’: policial militar pede socorro após ser baleado e ter arma e bicicleta roubadas

A vítima foi levada para o Hospital Roberto Santos

Bruno Wendel

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:22

Um policial militar foi baleado durante um assalto na noite desta segunda-feira (29), na Avenida Paralela. A vítima, um sargento aposentado, teve a arma e a bicicleta levadas durante a ação. A informação circulou em grupos de conversa da tropa e rapidamente viralizou.

“Estou na aqui, na ciclovia próximo ao Imbuí. Fui baleado. Levaram a minha arma e minha ‘bike’. ‘Alfa 11’”, diz o PM, que se identifica na gravação e utiliza o código “Alfa 11”, usado para indicar situações de ameaça contra a vida de policiais. De acordo com colegas, o sargento foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula.

Ainda segundo as fontes, o disparo atingiu o ombro do policial e atravessou.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que “policiais militares da 82ª CIPM foram acionados após a informação de que um homem havia sido atingido por disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na Avenida Paralela, em Salvador”.