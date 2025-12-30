‘Alfa 11’: policial militar pede socorro após ser baleado e ter arma e bicicleta roubadas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:22
Um policial militar foi baleado durante um assalto na noite desta segunda-feira (29), na Avenida Paralela. A vítima, um sargento aposentado, teve a arma e a bicicleta levadas durante a ação. A informação circulou em grupos de conversa da tropa e rapidamente viralizou.
“Estou na aqui, na ciclovia próximo ao Imbuí. Fui baleado. Levaram a minha arma e minha ‘bike’. ‘Alfa 11’”, diz o PM, que se identifica na gravação e utiliza o código “Alfa 11”, usado para indicar situações de ameaça contra a vida de policiais. De acordo com colegas, o sargento foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, no bairro do Cabula.
Polícia Militar em ação
Ainda segundo as fontes, o disparo atingiu o ombro do policial e atravessou.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) informou que “policiais militares da 82ª CIPM foram acionados após a informação de que um homem havia sido atingido por disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na Avenida Paralela, em Salvador”.
“A vítima, um policial militar da reserva, foi prontamente socorrida para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e permanece em estado de saúde estável. Foram realizadas buscas na região, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência segue sendo acompanhada pelas unidades competentes”, diz a nota.