Mortes de técnicos de internet completam 15 dias: “Ele implorou para não morrer”, diz esposa

Os três trabalhadores foram executados por traficantes no Alto do Cabrito

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:03

Técnicos de internet executados por facção
Técnicos de internet executados por facção Crédito: Reprodução

A morte dos três técnicos de internet que chocou o país completa 15 dias nesta terça-feira (30). As vítimas — Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28 — foram executadas no Alto do Cabrito por traficantes que acreditavam que eles instalavam câmeras para o grupo rival.

“Quando lembro que as pessoas testemunharam ele dizer que não estava instalando câmeras, que era de internet, que implorou para não morrer porque tinha mulher e filha para sustentar, isso me destrói”, declara Sônia Regina Vieira de Souza, esposa de Ricardo.

Os três técnicos trabalhavam numa instalação em Marechal Rondon, quando foram abordados por traficantes do Bonde do Maluco (BDM)  e levados para o Alto do Cabrito, onde foram executados no último dia 16. Nesta terça-feira (30), a polícia prendeu o líder da facção responsável pelo crime.

Ricardo tinha planos de construir a casa do casal no início do primeiro semestre de 2026. A laje já havia sido levantada sobre a residência da sogra. “Minha mãe, de 78 anos, foi parar ontem no hospital com arritmia. Minha filha de 14 anos não tira a roupa do pai e vive trancada no quarto. Meu marido era uma pessoa muito boa. Estou pedindo forças todos os dias”, desabafa Sônia.

