INOCENTES

Mortes de técnicos de internet completam 15 dias: “Ele implorou para não morrer”, diz esposa

Os três trabalhadores foram executados por traficantes no Alto do Cabrito

Bruno Wendel

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:03

Técnicos de internet executados por facção Crédito: Reprodução

A morte dos três técnicos de internet que chocou o país completa 15 dias nesta terça-feira (30). As vítimas — Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28 — foram executadas no Alto do Cabrito por traficantes que acreditavam que eles instalavam câmeras para o grupo rival.

“Quando lembro que as pessoas testemunharam ele dizer que não estava instalando câmeras, que era de internet, que implorou para não morrer porque tinha mulher e filha para sustentar, isso me destrói”, declara Sônia Regina Vieira de Souza, esposa de Ricardo.

Mortes de técnicos de internet completam 15 dias 1 de 53

Os três técnicos trabalhavam numa instalação em Marechal Rondon, quando foram abordados por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) e levados para o Alto do Cabrito, onde foram executados no último dia 16. Nesta terça-feira (30), a polícia prendeu o líder da facção responsável pelo crime.