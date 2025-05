MODERNIZAÇÃO

Acelen investe mais de R$ 340 milhões em manutenção da Refinaria de Mataripe

De acordo com o vice-presidente de Operações da empresa, as paradas de manutenção geram empregos e movimentam a economia da região

Com o investimento, a RefMat se posicionou entre as três melhores e mais modernas refinarias da América Latina. No primeiro trimestre de 2025, por exemplo, o fator de utilização da Refinaria de Mataripe ultrapassou os 90%, acompanhado de recordes na produção de diesel S10 (858 mil m³) e de querosene de aviação (QAV), com 179 mil m³, entre outros. A capacidade de produção da refinaria atualmente é de 302 mil barris de petróleo por dia (kbpd), 4% a mais do que era em 2021.>

De acordo com Celso Ferreira, as paradas de manutenção garantem a confiabilidade do ativo, geram empregos e movimentam a economia da região. “Foram 23 mil profissionais que atuaram nesses eventos. Isso gerou renda para as famílias de diversas localidades, tanto do interior quanto da própria capital baiana. Seguiremos com o nosso foco na segurança das pessoas, do meio ambiente e dos processos, conforme o plano de investimentos da companhia”. >