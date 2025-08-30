Acesse sua conta
Advogado acordou o filho para avisar sobre o assassinato de mulher em Salvador

Crime foi no bairro Monte Serrat, na Cidade Baixa

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 12:32

Eudes Santos Assis e Tatiana Rodrigues
Eudes Santos Assis e Tatiana Rodrigues Crédito: Reprodução

O filho do advogado criminalista Eudes Santos Assis, de apenas 13 anos, foi acordado pelo pai e avisado por ele sobre o assassinato de Tatiana Rodrigues. O homem teria dito que havia cometido um crime e que iria tirar a própria vida. Que o adolescente descesse as escadas e avisasse ao avô para cuidar dele. 

Segundo a TV Bahia, o menino desce, tenta avisar à família, mas, quando os parentes vão ao apartamento no terceiro andar do prédio, os dois já estavam caídos, sem vida. Tatiana foi atingida na cabeça e morreu no local. O adolescente é filho de Eudes de outro relacionamento.

Eudes e Tatiana viviam juntos havia cerca de três anos. Na noite de sexta, o casal saiu para curtir a noite e voltou para casa por volta das 5h. Eles teriam se desentendido, e o advogado, que andava armado, atirou na mulher.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Advogado mata mulher a tiros e é encontrado morto dentro de casa em Salvador

O adolescente, que passou por essa situação dramática, foi acolhido pela família e passa bem. A ocorrência foi atendida pela 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Uruguai), que foi acionada para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no socorro a duas pessoas feridas por disparos de arma de fogo. No local, ambos foram encontrados sem vida.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi encontrado com "indícios de suicídio". O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o feminicídio e as circunstâncias que levaram à morte do homem. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas.

