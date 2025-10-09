Acesse sua conta
Alba homenageia aniversário do Grupo Novonor e da Fundação Norberto Odebrecht

Homenagem ocorreu durante sessão especial no plenário da casa legislativa

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:02

Sessão foi realizada no plenário da Alba Crédito: Divulgação/Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi palco de uma homenagem aos 80 anos do Grupo Novonor e aos 60 anos da Fundação Norberto Odebrecht. A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira (9) durante sessão especial no plenário da casa legislativa.

Autoridades, representantes de instituições parceiras e integrantes do grupo empresarial estavam no evento, idealizado pelo deputado estadual Eduardo Salles (PP). Na abertura da sessão, ele exaltou a importância de Norberto Odebrecht, fundador da Novonor, para o mercado de construção civil no estado.

“Esse é um momento em que valorizamos a história de uma empresa genuinamente baiana e que marcou época no Brasil e no mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Norberto e pude acompanhá-lo por dois dias. Foi uma experiência inesquecível, de muito aprendizado com uma pessoa visionária e que pensava além do seu tempo”, afirmou o deputado.

Fundada em 1944, a Novonor, tornou-se um dos maiores conglomerados do país, com destaque na engenharia pesada por meio da Odebrecht Engenharia & Construção. Com mais de 3 mil obras executadas em 38 países. A companhia mantém cerca de 18 mil colaboradores, com presença em quatro continentes.

“Somos um grupo empresarial orgulhosamente baiano com atuação global há mais de quatro décadas. Temos o objetivo de melhorar a qualidade de vida de cada cidadão dos territórios em que atuamos. Eu estou no grupo há treze anos e até hoje me emociono em ver o vínculo que existe entre as pessoas e a companhia”, disse o coordenador de relações institucionais e governamentais da Novonor, Marcelo Gentil.

O evento ocorre no aniversário de 105 anos do nascimento do fundador das companhias, Norberto Odebrecht. Nascido em Recife, ele marcou época no mundo empresarial da Bahia, e do Brasil, com diversas obras em Salvador e Região Metropolitana. Ele morreu na capital baiana, no dia 19 de julho de 2014.

“Carregamos no nosso DNA o compromisso com o desenvolvimento humano, social e sustentável. Vejo nessa celebração uma combinação perfeita entre a engenharia e a fundação, pavimentando o caminho do futuro, voltado para as pessoas. Buscamos construir uma sociedade mais harmônica, solidária e com igualdade de oportunidade para todos”, falou a diretora da Fundação Norberto Odebrecht, Cristiane Nascimento.

