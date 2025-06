ARTE E CULTURA

Aldri Anunciação é o convidado do Porto dos Saberes deste sábado (14)

Ator e dramaturgo baiano participa do projeto que começa às 14h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab)

A próxima edição do Porto dos Saberes, projeto que promove palestras com pensadores negros e visitas guiadas a instituições públicas, recebe o dramaturgo, roteirista e ator baiano Aldri Anunciação, neste sábado (14), a partir das 14h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab). >