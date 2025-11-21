Acesse sua conta
Antropólogo Luiz Mott é internado em Salvador após suspeita de infarto

Historiador está na UTI

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:10

O antropólogo e historiador brasileiro Luiz Mott, de 79 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Izabel, em Salvador, após sentir dores no peito esquerdo e queimação no estômago. A suspeita inicial era de um infarto.

Ele segue internado nesta sexta-feira (21), mas passa bem. Segundo a equipe médica, os primeiros exames descartaram infarto. A previsão é de que Mott realize um cateterismo para avaliar possíveis problemas cardíacos, como obstruções nas artérias coronárias.

Em áudio enviado à reportagem do Correio, o historiador relatou o atendimento:

"Fui muito bem recebido, desde a portaria até os exames. Foram feitos vários exames e, durante a tarde, exames de sangue e diabetes. Felizmente, os exames de sangue pra saber se era infarto deram negativos", disse.

"Agora, hoje de manhã, o médico cardiologista responsável pela UTI do Santa Izabel já solicitou fazer cateterismo para conferir se tem algum coágulo. Já fiz dois cateterismos e tomo remédios porque não havia quadro clínico para fazer válvula", acrescentou. 

Luiz Mott é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Etnologia pela Universidade de Paris – Sorbonne, na França, e doutor em Antropologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Ainda é professor titular aposentado do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), pesquisador sênior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Comendador da Ordem de Rio Branco e do Mérito Cultural. Fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB), decano do movimento LGBT+ brasileiro e responsável pelo Observatório de Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil desde 1980.

