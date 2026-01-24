Acesse sua conta
Aos 83 anos, morre o artista plástico Aurelino dos Santos

Informação foi confirmada pela Ernesto Bitencourt Galeria, representante do artista

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 11:18

Aurelino dos Santos
Aurelino dos Santos Crédito: Divulgação

O artista plástico Aurelino dos Santos, 83 anos, morreu na noite da última sexta-feira (23), em Salvador, em decorrência de uma insuficiência respiratória. A informação foi confirmada pela Ernesto Bitencourt Galeria, representante do artista.

Nascido em Salvador no dia 16 de junho e 1942, Aurelino foi um artista não alfabetizado e autodidata. Foi cobrador de ônibus na juventude, tendo iniciado sua carreira como artista por influência do escultor baiano Agnaldo Santos, incentivado pela arquiteta Lina Bo Bardi, que providenciou tintas e telas e organizou a primeira exposição dele em 1963 no foyer do Teatro Castro Alves.

Aurelino dos Santos

Aurelino dos Santos por Divulgação
Aurelino dos Santos por Divulgação
Aurelino dos Santos por Divulgação
Aurelino dos Santos por Divulgação
1 de 4
Aurelino dos Santos por Divulgação

Diagnosticado com esquizofrenia, tido como louco por alguns e visto por outros como gênio, ele é ficou como um artista observador dos detalhes da cidade.

Diversos colecionadores e agentes do mercado comparam os trabalhos de Aurelino com modernistas brasileiros, tais como Tarsila do Amaral e Volpi.

Suas obras hoje integram importantes coleções públicas e privadas e são comercializadas por galerias em todo o Brasil, já tendo sido apresentadas em feiras como SP-Arte, ArtRio, ArPa, Rotas Brasileiras, Feira da Hebraica; individuas na Galeria Estação, Galeria Simões de Assis, Museu Afro Emanoel Araújo, Museu de Arte Moderna da Bahia, Museu Nacional da República, e em várias cidades no exterior como Paris, Madrid, Valência e Los Angeles.

Aurelino será sepultado neste sábado (24), no Jardim da Saudade, em Brotas, às 15h. O velório acontecerá no mesmo local, às 14h, na Capela E.

