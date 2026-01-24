SALVADOR

Aos 83 anos, morre o artista plástico Aurelino dos Santos

Informação foi confirmada pela Ernesto Bitencourt Galeria, representante do artista

Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 11:18

Aurelino dos Santos Crédito: Divulgação

O artista plástico Aurelino dos Santos, 83 anos, morreu na noite da última sexta-feira (23), em Salvador, em decorrência de uma insuficiência respiratória. A informação foi confirmada pela Ernesto Bitencourt Galeria, representante do artista.

Nascido em Salvador no dia 16 de junho e 1942, Aurelino foi um artista não alfabetizado e autodidata. Foi cobrador de ônibus na juventude, tendo iniciado sua carreira como artista por influência do escultor baiano Agnaldo Santos, incentivado pela arquiteta Lina Bo Bardi, que providenciou tintas e telas e organizou a primeira exposição dele em 1963 no foyer do Teatro Castro Alves.

Diagnosticado com esquizofrenia, tido como louco por alguns e visto por outros como gênio, ele é ficou como um artista observador dos detalhes da cidade.

Diversos colecionadores e agentes do mercado comparam os trabalhos de Aurelino com modernistas brasileiros, tais como Tarsila do Amaral e Volpi.

Suas obras hoje integram importantes coleções públicas e privadas e são comercializadas por galerias em todo o Brasil, já tendo sido apresentadas em feiras como SP-Arte, ArtRio, ArPa, Rotas Brasileiras, Feira da Hebraica; individuas na Galeria Estação, Galeria Simões de Assis, Museu Afro Emanoel Araújo, Museu de Arte Moderna da Bahia, Museu Nacional da República, e em várias cidades no exterior como Paris, Madrid, Valência e Los Angeles.