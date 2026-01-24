SIMÕES FILHO

Servidora pública que acompanhava mãe para hemodiálise morre em acidente na BR-324

Dailma Calixto Silva era técnica de enfermagem em Itabela, no sul da Bahia

A técnica de enfermagem Dailma Calixto Silva, de 37 anos, morreu em um grave acidente na BR-324, no km 607, no município de Simões Filho, na Grande Salvador, na manhã deste sábado (24). A batida ocorreu entre um caminhão e um veículo do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Itabela, cidade no sul da Bahia.

De acordo com informações da Prefeitura de Itabela, Dailma era servidora pública dedicada. O veículo do TFD transportava dois pacientes do município para tratamento oncológico. Segundo a TV Bahia, Dailma acompanhava a mãe que faria uma sessão de hemodiálise no Hospital Ana Nery.

Dailma morreu no local do acidente. Os demais ocupantes do veículo, incluindo o motorista e os pacientes, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

