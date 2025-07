SANTO AGOSTINHO

Após obras, praça na região de Brotas ganha nome em homenagem a Zé Bim

Espaço ganha brinquedos, quadra, iluminação em LED e vira novo ponto de encontro

Carol Neves

Publicado em 16 de julho de 2025 às 09:09

Praça ganhou nome em homenagem a jornalista Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Os moradores do Conjunto Jardim Pitangueiras, no Santo Agostinho, na região de Brotas, agora têm um novo ponto de lazer e convivência. A Praça José Neri Rosa foi entregue requalificada nesta terça-feira (15), com novos equipamentos para crianças, jovens e adultos. O espaço soteropolitano homenageia o jornalista Zé Bim, morador do local e conhecido como “Repórter do Povo”, falecido em 2022.>

O espaço reformado tem 902 metros quadrados e recebeu quase meio milhão de reais em investimentos. O local agora conta com quadra poliesportiva, academia ao ar livre, parque infantil, iluminação em LED e áreas de bem-estar. A inauguração reuniu o prefeito Bruno Reis, autoridades municipais e moradores da região.>

Essa foi a 641ª praça entregue pela Prefeitura desde 2021. Segundo o síndico Carlos Moura, que representa os cerca de mil moradores do conjunto, o espaço já tem sido usado por vizinhos de todas as idades. “A praça é utilizada não só pelos moradores, mas por toda a vizinhança. É um espaço aberto e integrado, que a gente preserva com muito carinho. Estamos felizes em receber esse espaço requalificado”, afirmou.>

O novo parque infantil atraiu a atenção das crianças logo na estreia. Brinquedos como escorregador, balanços e a chamada “casa do Tarzan” foram instalados, além de um espaço voltado para crianças de até 6 anos com amarelinha, cavalinho, túneis e outros atrativos. >

Para os adultos, o espaço oferece academia ao ar livre com barras, pranchas e bancos de descanso. Também foram instaladas mesas para jogos, grama sintética e natural, pintura nova e infraestrutura elétrica com 16 luminárias de LED e 8 projetores. Os novos postes, de até 9 metros, reforçam a iluminação e garantem mais segurança durante a noite.>