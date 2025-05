CONFUSÃO

Assista: motorista de ônibus e passageira brigam em rua de Salvador

Populares tentaram separar a briga

Um motorista de ônibus e uma passageira foram flagrados durante uma briga no Alto do Cabrito, em Salvador, por volta das 12 horas de quarta-feira (21). O ônibus fazia a linha 1648 (Alto do Cabrito X Lapa), quando uma discussão teve início entre ambos. O motorista relata que o desentendimento teve início porque ele não parou o ônibus no lugar solicitado pela mulher, que não seria ponto destinado aos veículos. >