CRIME

Ataque a tiros deixa dois jovens mortos e um baleado na Cidade Baixa

Vítimas foram alvo de disparos em Massaranduba

Moradores do bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa, em Salvador, foram assustados por ataque violento na madrugada desta terça-feira (15). Na Rua Jaime Coelho, na localidade da Mangueira, um adolescente identificado apenas como Rian, de 15 anos, e um jovem de prenome Vinícius, de 19, foram executados a tiros em um ataque que deixou ainda uma terceira pessoa baleada no local, segundo moradores. >

O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). De acordo com a corporação, agentes da 17ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso, mas, quando chegaram no local, se depararam com as duas vítimas sem sinais vitais, o que impossibilitou o socorro. Na nota sobre o caso, a PM não menciona a terceira pessoa, que foi baleada. >