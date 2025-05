CERIMÔNIA

Ato inter-religioso celebra memória de escravizados no possível 1º cemitério público de Salvador

Evento será realizado nesta quarta-feira (14), na Pupileira, e contará com a presença de promotores, pesquisadores e lideranças religiosas

Um ato inter-religioso será realizado nesta quarta-feira (14), às 10h, no estacionamento da Pupileira, no bairro de Nazaré, em Salvador, local onde teria funcionado o primeiro cemitério público da capital.>

O evento, que ocorrerá horas antes do início das escavações , será aberto ao público e tem o objetivo de preservar a memória e religiosidade das pessoas supostamente ali enterradas. Além disso, a ação busca também promover o respeito entre diferentes manifestações religiosas. >

A decisão foi tomada após uma reunião realizada na última quinta (8) pelo Ministério Público da Bahia, por meio do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac), da 4ª e 5ª Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo da Capital e da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital.>