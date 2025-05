SALVADOR

Buscas para localizar antigo cemitério de escravizados começam nesta terça (13)

Descoberta foi feita por pesquisadora da Ufba

As buscas para investigar os registros de um antigo cemitério onde pessoas escravizadas teriam sido enterradas começam nesta terça-feira (13) em Salvador. Hoje, os pesquisadores montarão uma espécie de centro de comando. A escavação terá início às 14 horas de quarta (14). A suspeita é que o local esteja abaixo da área onde atualmente funciona o estacionamento da Pupileira, no bairro de Nazaré, terreno que pertencente à Santa Casa de Misericórdia da Bahia. >

Caso se confirme a localização, além das evidências materiais, os arqueólogos analisarão durante as escavações outros componentes materiais cobertos pelo solo. A investigação no Conjunto da Pupileira tem como base a pesquisa 'Levantamento Arqueológico na Área do Antigo Cemitério do Campo da Pólvora', conduzida pela arquiteta Silvana Olivieri.>

As atividades do cemitério teriam sido encerradas em 1844 e, com isso, parte da história brasileira foi soterrada. “Esse achado tem potencial para abalar as bases coloniais, que apagam memórias e vestígios de violências. O cemitério trata do direito à memória, verdade e ao luto. O impacto será enorme porque se trata de um apagamento proposital”, defendeu a pesquisadora. >