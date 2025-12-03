Avião é desviado para Salvador após passageiro passar mal em voo internacional; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:16
Um avião da Latam precisou desviar para Salvador após uma emergência médica a bordo na manhã do último sábado (29). A aeronave cumpria a rota Madrid/Guarulhos quando um passageiro passou mal.
O Boeing 787-9 ficou em solo baiano por cerca de uma hora e, logo depois, decolou para o Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU). Foi a primeira vez que o modelo pousou em Salvador, segundo o spotter Luciedson Ferreira.
A reportagem do CORREIO procurou a Latam para obter detalhes sobre a condição de saúde do passageiro e aguarda retorno. O espaço segue aberto.