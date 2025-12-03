Acesse sua conta
Avião é desviado para Salvador após passageiro passar mal em voo internacional; veja vídeo

Voo saiu de Madrid

  Esther Morais

  Esther Morais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:16

Um avião da Latam precisou desviar para Salvador após uma emergência médica a bordo na manhã do último sábado (29). A aeronave cumpria a rota Madrid/Guarulhos quando um passageiro passou mal.

O Boeing 787-9 ficou em solo baiano por cerca de uma hora e, logo depois, decolou para o Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU). Foi a primeira vez que o modelo pousou em Salvador, segundo o spotter Luciedson Ferreira.

A reportagem do CORREIO procurou a Latam para obter detalhes sobre a condição de saúde do passageiro e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

Veja o vídeo: 

Avião Voo

