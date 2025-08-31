SALVADOR

Breno da Empada anuncia permanência em Salvador e novo formato para loja

Empresário comunicou decisão pelas redes sociais

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 08:43

Breno an Crédito: Divulgação

O empresário Breno Sodré surpreendeu os clientes e fãs da Empada do Breno com o anúncio de que vai permanecer com atividades em Salvador. A publicação deste domingo (31), no perfil oficial da empresa nas redes sociais, informou ainda sobre os novos rumos do negócio na capital baiana.

Na publicação, Breno explicou que decidiu fechar as portas do negócio em Salvador após a perda da avó, que faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). "Cuidar da saúde mental é algo que faz parte da minha rotina, mas a sobrecarga de umas semanas caóticas junto com a notícia da morte da minha avó me fez pensar que talvez eu já não quisesse mais sustentar esse sonho", escreveu.

No dia 26 de junho, Breno anunciou que encerraria as atividades em Salvador no mês de setembro e que voltaria para sua cidade natal. Para o empresário, o acolhimento da família foi um elemento preponderante para a escolha de permanecer na capital baiana. "O tempo passou, eu recebi todo acolhimento necessário e entendi que às vezes a única coisa que queríamos era parar, descansar, chorar, receber um abraço familiar e depois voltar a rotina", desabafou.

Novos rumos

No comunicado, Breno explicou, ainda, que vai continuar em Salvador em um novo formato. Até o dia 1º de outubro, a 'empadaria' vai permanecer no endereço atual, na Rua Caetano Moura, no Edifício Gantois, em frente à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro da Federação.