CHANCE

Construtora abre 60 vagas de emprego em canteiros em Salvador

Em todo o país, são 970 oportunidades em cerca de 60 cidades

Tharsila Prates

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:30

Há vagas para profissionais com experiência em construção civil Crédito: Divulgação

A construtora MRV anunciou a abertura de mais de 60 vagas em canteiros de obras em Salvador. No Brasil, são 970 oportunidades em cerca de 60 cidades.

Na capital baiana, as oportunidades são distribuídas para os cargos de gesseiro (3 vagas), armador (14), ceramista (18), montador (6), oficial de obra (9) e pintor (10). Os interessados devem se inscrever na página Carreiras, disponível no site da MRV&CO.

Além de salário compatível com o mercado, vale-transporte, a empresa informou que oferecerá ao colaborador o programa Ser Sangue Verde, que conta com iniciativas exclusivas como: condições especiais para a compra do imóvel na companhia e acompanhamento psicológico, entre outros. Além do Acolher, que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.

A empresa tem 45 anos de mercado e é uma das cinco empresas que compõem o grupo MRV&CO. Tem como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços mais acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves. Hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV.