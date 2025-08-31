Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Construtora abre 60 vagas de emprego em canteiros em Salvador

Em todo o país, são 970 oportunidades em cerca de 60 cidades

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:30

Em todo
Há vagas para profissionais com experiência em construção civil Crédito: Divulgação

A construtora MRV anunciou a abertura de mais de 60 vagas em canteiros de obras em Salvador. No Brasil, são 970 oportunidades em cerca de 60 cidades.

Na capital baiana, as oportunidades são distribuídas para os cargos de gesseiro (3 vagas), armador (14), ceramista (18), montador (6), oficial de obra (9) e pintor (10). Os interessados devem se inscrever na página Carreiras, disponível no site da MRV&CO.

Além de salário compatível com o mercado, vale-transporte, a empresa informou que oferecerá ao colaborador o programa Ser Sangue Verde, que conta com iniciativas exclusivas como: condições especiais para a compra do imóvel na companhia e acompanhamento psicológico, entre outros. Além do Acolher, que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.

A empresa tem 45 anos de mercado e é uma das cinco empresas que compõem o grupo MRV&CO. Tem como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços mais acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves. Hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV.

“Essas contratações reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua e com a geração de empregos diretos nas comunidades locais”, afirma Marcos Horta, diretor de Desenvolvimento Humano da MRV&CO.

Mais recentes

Imagem - Jovem é morta a facadas na Bahia; companheiro é o principal suspeito

Jovem é morta a facadas na Bahia; companheiro é o principal suspeito
Imagem - Apostas baianas faturam mais de R$ 150 mil na Mega-Sena

Apostas baianas faturam mais de R$ 150 mil na Mega-Sena
Imagem - Saiba como baiano conquistou concurso que paga mais de R$30 mil por serviço com expediente de até 170 dias ao ano

Saiba como baiano conquistou concurso que paga mais de R$30 mil por serviço com expediente de até 170 dias ao ano

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua