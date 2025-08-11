Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BRT Salvador: Linha B1 terá horário ampliado a partir desta segunda (11)

Ainda haverá aumento no número de viagens da rota

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 06:29

BRT em Salvador está em expansão
BRT em Salvador está em expansão Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A linha B1 - Rodoviária x Pituba do sistema BRT Salvador tem horário ampliado e aumento no número de viagens a partir desta segunda-feira (11).

A linha B1, que antes iniciava o funcionamento às 6h30, passará a operar a partir das 5h. Além disso, houve um acréscimo significativo na oferta de viagens: em dias úteis, o total passa de 222 para 242; aos sábados, o número sobe de 40 para 55; e aos domingos, de nove para 20 viagens.

BRT Salvador

BRT de Salvador  por Bruno Concha/Secom PMS
BRT de Salvador  por Lucas Moura/Secom PMS
BRT de Salvador  por Jefferson Peixoto/Secom/PMS
BRT de Salvador  por Lucas Moura/Secom PMS
Ônibus do BRT por Fotos: Valter Pontes/ Secom
BRT de Salvador  por Ascom Semob
Estação do BRT por Secom PMS
BRT de Salvador  por Jefferson Peixoto/Secom PMS
BRT por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
BRT de Salvador por Lucas Moura / Ascom PMS
BRT por Lucas Moura/Secom PMS
1 de 11
BRT de Salvador  por Bruno Concha/Secom PMS

As mudanças já estão em vigor a partir do primeiro horário de segunda, e os usuários podem consultar os novos horários por meio dos canais oficiais da Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com o secretário de mobilidade, Pablo Souza, a medida reforça o compromisso da gestão em atender melhor à população. “Essa ampliação é fruto do acompanhamento constante da demanda e da escuta dos usuários. Estamos ajustando o serviço para garantir mais regularidade e agilidade no deslocamento diário da população”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)

Prazo para inscrição em processo seletivo na Fundação Pedro Calmon termina nesta terça-feira (12)
Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem
Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil