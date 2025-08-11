TRANSPORTE

BRT Salvador: Linha B1 terá horário ampliado a partir desta segunda (11)

Ainda haverá aumento no número de viagens da rota

Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 06:29

BRT em Salvador está em expansão Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A linha B1 - Rodoviária x Pituba do sistema BRT Salvador tem horário ampliado e aumento no número de viagens a partir desta segunda-feira (11).

A linha B1, que antes iniciava o funcionamento às 6h30, passará a operar a partir das 5h. Além disso, houve um acréscimo significativo na oferta de viagens: em dias úteis, o total passa de 222 para 242; aos sábados, o número sobe de 40 para 55; e aos domingos, de nove para 20 viagens.

As mudanças já estão em vigor a partir do primeiro horário de segunda, e os usuários podem consultar os novos horários por meio dos canais oficiais da Secretaria de Mobilidade (Semob).