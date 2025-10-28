Acesse sua conta
Novos valores do Planserv devem ser divulgados em até 10 dias

CORREIO apurou que haverá reajuste do valor pago pelos servidores e da contribuição do Estado - atualmente em 2,5%

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:55

Audiência pública por melhorias no Planserv
Audiência pública por melhorias no Planserv Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

O Estado da Bahia vai apresentar um projeto de reestruturação do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais, em até dez dias. A informação foi divulgada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (28).

'O Estado já disponibiliza recursos para bancar e financiar o plano. Nós estamos discutindo com as representações sindicais, então, não faremos nada sem que haja diálogo com a representação do sindicato dos trabalhadores', disse o governador.

Valor pago por consultas do Planserv

Valor pago por consultas do Planserv por Reprodução/DOE
Valor pago por consultas do Planserv por Reprodução/DOE
Valor pago por consultas do Planserv por Reproduçõ/DOE
1 de 3
Valor pago por consultas do Planserv por Reprodução/DOE

'Nós vamos aumentar [contribuição do Estado]. Vai ser preciso o Estado acrescentar mais um percentual sobre a contribuição do patronal, que é o estado, estamos vendo qual o valor é', disse.

O CORREIO já havia noticiado que o novo coordenador-geral do Planserv, Luiz Perez, afirmou aos beneficiários que o anúncio de reajuste das mensalidades seria feito ainda neste ano, em reunião realizada neste mês.

Imagem - Mensalidades do Planserv ficarão mais caras, diz coordenador em reunião com servidores

Mensalidades do Planserv ficarão mais caras, diz coordenador em reunião com servidores

Apesar de o governador não ter detalhado as medidas que serão anunciadas, a reportagem apurou que haverá reajuste do valor pago pelos servidores e da contribuição do Estado - atualmente em 2,5%.

Audiência pública por melhorias no Planserv

Servidores públicos protestam por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO
Audiência pública por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO
Audiência pública por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO
1 de 3
Servidores públicos protestam por melhorias no Planserv por Larissa Almeida/CORREIO

A proposta de aumento da participação do Estado, inicialmente para 3,5%, não agrada os beneficiários do plano, que pedem um aumento maior da contribuição estatal, visto que as mensalidades devem ficar mais onerosas para os servidores. Deputados estaduais da base governista já haviam sinalizado aos beneficiários que a proposta do Governo seria de ampliar a contribuição para 4%.

O plano que atende cerca de 500 mil pessoas em todas as regiões da Bahia enfrenta dificuldades financeiras. As contas do Planserv fecharam em 2024 no vermelho pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os dados do Portal da Transparência da Bahia, o rombo no ano passado foi de R$ 198 milhões.

