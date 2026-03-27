BOMBEIROS

Cachorro cego é resgatado após dois dias preso em ribanceira no quintal de casa em Salvador

Animal não possuía ferimentos aparentes

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:25

Animal possui cegueira bilateral Crédito: Divulgação

Após passar cerca de dois dias preso na vegetação de uma ribanceira no quintal da própria residência, um cachorrinho com deficiência visual foi resgatado nesta quinta-feira (26). O animal vive com os donos no bairro Daniel Lisboa, em Salvador. O pet foi resgatado por uma equipe do Auto Busca e Salvamento com Guindaste (ABSG), do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).

O dono do cachorro relatou aos bombeiros que o animal estava desaparecido há cerca de dois dias. Ele afirmou ter ouvido gemidos vindos da vegetação, mas não conseguia localizá-lo devido à dificuldade de acesso ao local.

Cachorro foi resgatado após dois dias de desaparecimento 1 de 4

A residência do tutor possuía uma área íngreme, com vegetação densa e enramada, o que dificultou a movimentação do cachorro, já comprometida pela cegueira bilateral. O animal foi encontrado entre os ramos da vegetação e retirado do local por meio de um sistema de ancoragem montado pela equipe de resgate, que possibilitou a descida com segurança até o ponto onde ele estava.

Apesar do tempo em que permaneceu no local, o cachorro não apresentava ferimentos aparentes.