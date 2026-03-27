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Cachorro cego é resgatado após dois dias preso em ribanceira no quintal de casa em Salvador

Animal não possuía ferimentos aparentes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:25

Animal possui cegueira bilateral
Animal possui cegueira bilateral Crédito: Divulgação

Após passar cerca de dois dias preso na vegetação de uma ribanceira no quintal da própria residência, um cachorrinho com deficiência visual foi resgatado nesta quinta-feira (26). O animal vive com os donos no bairro Daniel Lisboa, em Salvador. O pet foi resgatado por uma equipe do Auto Busca e Salvamento com Guindaste (ABSG), do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).

O dono do cachorro relatou aos bombeiros que o animal estava desaparecido há cerca de dois dias. Ele afirmou ter ouvido gemidos vindos da vegetação, mas não conseguia localizá-lo devido à dificuldade de acesso ao local.

Cachorro foi resgatado após dois dias de desaparecimento

Cachorro foi resgatado após dois dias de desaparecimento por Divulgação
Cachorro foi resgatado após dois dias de desaparecimento por Divulgação
Cachorro foi resgatado após dois dias de desaparecimento por Divulgação
Cachorro foi resgatado após dois dias de desaparecimento por Divulgação
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Cachorro foi resgatado após dois dias de desaparecimento por Divulgação

A residência do tutor possuía uma área íngreme, com vegetação densa e enramada, o que dificultou a movimentação do cachorro, já comprometida pela cegueira bilateral. O animal foi encontrado entre os ramos da vegetação e retirado do local por meio de um sistema de ancoragem montado pela equipe de resgate, que possibilitou a descida com segurança até o ponto onde ele estava.

Apesar do tempo em que permaneceu no local, o cachorro não apresentava ferimentos aparentes.

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Após o resgate, o animal foi cuidadosamente retirado da ribanceira e devolvido ao tutor, que recebeu orientações dos militares.

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