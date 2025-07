VIOLÊNCIA

Carro usado em tentativa de roubo a shopping de Salvador é localizado

Duas pessoas foram baleadas

Carol Neves

Publicado em 5 de julho de 2025 às 08:02

Carro foi localizado Crédito: Divulgação

O carro utilizado na tentativa de assalto ao Pituba Parque Center, no Itaigara, em Salvador, na tarde de sexta-feira (4), foi localizado e apreendido pela polícia ainda na noite de ontem. O veículo, que serviu de fuga para os suspeitos após o tiroteio dentro do shopping, estava estacionado em Fazenda Grande do Retiro com placa clonada.>

Policiais do Batalhão Apolo encontraram o automóvel por volta das 18h20 na Rua José Dantas de Oliveira, após trabalho de inteligência com base nas informações do crime. O veículo foi levado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) para perícia e investigações.>

O crime>

Mais cedo, por volta das 15h30, três homens tentaram assaltar o centro comercial no Itaigara e trocaram tiros com um segurança. Uma cliente e um vigilante foram baleados, mas passavam bem após atendimento médico. Os criminosos fugiram em um carro dirigido por um quarto comparsa.>

A polícia segue analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos. Nada foi levado durante a ação. Testemunhas relataram momentos de pânico durante os disparos. “Estava trabalhando na loja quando ouvi os disparos. No primeiro tiro, pensei que fosse algo que caiu no chão, foi uma zoada muito forte. Quando ouvi mais disparos, notei que era tiro, corri para trancar a porta e fui para o estoque com uma cliente até se sentir segura”, disse uma testemunha que não quis se identificar à TV Bahia.>