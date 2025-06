DANÇA

Centro de Salvador terá aulas gratuitas de forró até o São João; confira programação

Iniciativa não exige inscrição prévia

Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2025 às 07:09

Arraiá da Prefs 2025 agita público com aulas gratuitas de forró Crédito: Vinny Lordêlo/Divulgação

O Arraiá da Prefs 2025, realizado pela Prefeitura de Salvador, está movimentando a Praça Municipal e a Rua Chile, no Centro da cidade, até o próximo dia 18. Entre as diversas atrações gratuitas, estão as aulas de forró, ideais tanto para quem ama o ritmo, mas não tem muito molejo, quanto para quem já domina o arrasta-pé e quer se aperfeiçoar na dança. >

Ministradas por grupos especializados no ritmo nordestino, as aulas não exigem inscrição prévia e são abertas a qualquer pessoa interessada. Os encontros acontecem na Arena Anarriê, localizada na Praça Municipal.>

A programação começa nesta segunda-feira (9), com o Grupo Forrozin, das 18h às 19h e novamente das 20h às 21h. Na terça-feira (10), é a vez do Grupo Elite do Forró assumir o comando nos mesmos horários. Já na quarta-feira (11), o Grupo Cabrueira conduz as aulas, também das 18h às 19h e das 20h às 21h. Na quinta-feira (12), Dia dos Namorados, o clima de romance entra na dança com o Grupo Forrozin, que oferece aulas em dois horários especiais: das 18h às 18h40 e das 19h20 às 20h.>

Na segunda semana, a programação segue com o Grupo Elite do Forró na segunda-feira (16), das 18h às 19h e das 20h às 21h. Na terça (17), o Grupo Forrozin retorna com aulas das 18h às 18h40 e das 19h20 às 20h. Encerrando a agenda, na quarta-feira (18), o Grupo Cabrueira comanda o arrasta-pé nos mesmos horários.>

Edj Braga, fundador do Grupo Cabrueira, ressalta que a proposta é oferecer um verdadeiro aulão-show de forró, acessível tanto para quem nunca dançou quanto para quem já conhece os passos. E não é necessário ter um par.>

“É um aulão em que a gente faz uma interação geral com o público. Você não precisa, necessariamente, estar com um par. A gente começa com os primeiros passos soltos: abertura lateral, frente e trás, alguns movimentos do forró tradicional, do forró universitário e também do estilo cabroeira. É um momento de muita descontração, que envolve todos os participantes. No fim, todo mundo acaba virando uma coisa só”, explica.>

A cabroeira é um estilo que mistura elementos de outras danças com o forró, resultando em uma expressão corporal mais livre. Segundo Edj, quem já tem alguma experiência na dança poderá aprender movimentos mais intermediários.>

“Essas pessoas também vão ter a chance de dançar com a equipe show, a galera que já dança, que já sabe, que são professores e instrutores. Essa troca vai ser importante para quem quiser experimentar e dançar no estilo cabroeira”, completa o professor.>

Para os iniciantes, a base será o ponto de partida, com os movimentos de frente e trás e a abertura lateral. O forró ensinado pelo grupo de Edj tem um perfil mais moderno, mas sem perder as raízes. “A gente ensina tanto o forró universitário quanto o estilo cabroeira. É um momento de brincar, experimentar e vivenciar diferentes formas de dançar o forró”, afirma.>

Sandro Lima, do Grupo Elite do Forró, diz que em sua aula terá de tudo: forró universitário, o tradicional e o moderno. “Começamos com um estilo, depois misturamos com outro. É bem dinâmico. As nossas turmas são divididas entre iniciantes, intermediário e avançado, para facilitar o andamento das aulas e o aprendizado das pessoas. Para quem já sabe dançar, a turma avançada ajuda muito no desenvolvimento. A pessoa aprende mais passos, técnicas, melhora o estilo, ‘limpa’ a dança”, declara.>

Além das aulas de dança, quem visitar a Rua Chile e a Praça Municipal poderá curtir uma programação repleta de música, dança e cor no Arraiá da Prefs. Até o dia 18, haverá apresentações de DJs, bandas de forró e o cortejo junino, que desfila pela primeira rua do Brasil.>

Confira programação da primeira semana:

Dia 9 de Junho – Segunda>

Palco Coreto do Forró>

19h às 20h – Trio Nordestino – Forró Fissura>

21h às 22h – Trio Nordestino – Forró Fissura>

Arena Arromba Chão>

17h às 19h – DJ Schlang>

18h às 19h – Aula de Forró com Grupo Forrozin>

20h às 21h – DJ Schlang>

20h às 21h – Aula de Forró com Grupo Forrozin>

Dia 10 de Junho – Terça>

Palco Coreto do Forró>

19h às 20h – Trio Nordestino – Trio Querubim>

21h às 22h – Trio Nordestino – Trio Querubim>

Arena Arromba Chão>

17h às 19h – DJ Schlang>

18h às 19h – Aula de Forró com Grupo Elite de Forró>

20h às 21h – DJ Schlang>

20h às 21h – Aula de Forró com Grupo Elite de Forró>

Dia 11 de Junho – Quarta>

Palco Coreto do Forró>

19h às 20h – Trio Nordestino – Trio Querubim>

21h às 22h – Trio Nordestino – Trio Querubim>

Arena Arromba Chão>

17h às 19h – DJ Preta>

18h às 19h – Aula De Forró com Grupo Cabrueira>

20h às 21h – DJ Preta – Concurso de Looks E Dança>

20h às 21h – Aula de Forró com Grupo Cabrueira>

Dia 12 de Junho – Quinta>

Palco Coreto do Forró>

20h às 22h – Atração Musical – Baile Chamego (Especial Dia Dos Namorados)>

Arena Arromba Chão>

17h às 20h – DJ Schlang>

18h às 19h – Aula de Forró com Grupo Forrozin>