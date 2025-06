ALIMENTAÇÃO

Cesta básica em Salvador é a segunda mais barata entre as capitais do Brasil

Valor é o segundo menor entre as 17 capitais brasileiras analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 7 de junho de 2025 às 15:55

Cesta básica Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Salvador ficou registrada, no mês de maio, como a capital brasileira com segundo menor preço da cesta básica. No ranking do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a capital baiana perde apenas para Aracaju (SE), que registrou o equivalente a R$ 579,54, cerca de R$ 49,43 a menos que Salvador, que ficou em R$ 628,97. >

São Paulo foi a capital em que o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo: R$ 896,15. A capital paulista é seguida de Florianópolis (R$ 858,93), Rio de Janeiro (R$ 847,99) e Porto Alegre (R$ 819,05).>

O preço da cesta básica de alimentos diminuiu em 15 capitais do país no mês de maio, em comparação a abril. As maiores quedas foram registradas no Recife (-2,56%), em Belo Horizonte (-2,50%) e Fortaleza (-2,42%). As duas altas foram registradas em Florianópolis (0,09%) e Belém (0,02%).>

A pesquisa divulgada nesta sexta-feira (6) pelo Dieese mapeou o preço da cesta de alimentos em 17 capitais brasileiras.>

Veja o ranking de capitais com a cesta mais barata do país

Aracaju (R$ 579,54) Salvador (R$ 628,97) Recife (R$ 636,00) João Pessoa (R$ 636,73)

>

Produtos

Em maio de 2025, o preço da carne de primeira subiu em 14 das 17 cidades pesquisadas, com destaque para Curitiba (alta de 3,91% em comparação a abril) e Florianópolis (2,68%). >

Houve redução de preço em três cidades: São Paulo (-0,82%), Fortaleza (-0,65%) e Porto Alegre (-0,04%). No acumulado de 12 meses, o preço da carne subiu em todas as 17 capitais pesquisadas. As elevações ficaram entre 7,43%, em Aracaju, e 28,86%, em Brasília.>

O preço do quilo do café em pó aumentou em 16 capitais em maio, na comparação com o mês anterior. Destaque para as variações de Aracaju (10,70%), São Paulo (8,49%) e João Pessoa (7,98%). Houve redução de valor em Goiânia (-1,71%). No acumulado de 12 meses, o preço do café apresentou alta em todas as 17 cidades pesquisadas. As elevações ficaram entre 75,5% (em São Paulo) e 127,89% (em Vitória).>

O preço do arroz agulhinha caiu nas 17 capitais pesquisadas. As baixas variaram entre -12,91%, em Vitória, e -1,80%, em Belo Horizonte. No acumulado de 12 meses, houve, também, diminuição do preço em todas as capitais pesquisadas, com variações entre -29,17%, em Vitória, e -3,57%, em São Paulo.>