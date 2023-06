Chuva provoca deslizamento e famílias deixam casas em São Gonçalo do Retiro

A chuva continua fazendo estrago em Salvador. Na Rua Manoel Vitorino, no bairro de São Gonçalo do Retiro, houve um deslizamento de terra na madrugada de quinta-feira (8). Por lá, a terra desceu e quase invadiu residências que ficam mais próximas ao morro onde houve o problema. Ao menos três casas foram afetadas e os moradores ficaram assustados com o risco.



Djanira Souza dos Santos, 56 anos, mora em uma dessas casas com o irmão, dois filhos e um genro. Ela relata o susto que a família passou e o estado de medo que estão desde então. "Foi um baque forte, quando a gente viu a terra estava na nossa porta. Com tanta chuva, o morro não aguentou e a terra acabou descendo", diz.