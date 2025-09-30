Clama Bahia reúne grandes nomes do gospel este final de semana em Salvador; veja atrações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:37
No próximo sábado (4), a partir das 17h, a Orla de Piatã será palco do Clama Bahia 2025, evento que já se consolidou como um dos maiores encontros de música gospel da Bahia e do Brasil. A expectativa é atrair milhares de pessoas em uma noite marcada por fé, celebração e adoração. O evento será gratuito e aberto a toda a população.
Um Projeto de Lei em análise na Câmara Municipal pretende oficializar o Clama Bahia no calendário cultural de Salvador. A proposta já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Clama Bahia 2025
A programação deste ano reúne nomes de destaque no cenário gospel nacional, como Felippe e Mariana Valadão, Lukas Agustinho, Lis Avancini, Daniela Araújo, Manah Brasil, Reizinho de Jesus e o Pastor Waguinho. O público também poderá acompanhar apresentações no Trio Clama, com Adriano Gospel Funk, Samba Pra God e DJ Bob Dahora, prometendo momentos de muita energia.
Para as crianças, a partir das 16h, o Espaço Eletrônico Kids oferecerá atrações exclusivas, como Ester Oliver e a Boneca Midres, que unem diversão e conteúdo educativo.
Realizado pelo Grupo CB Mateo Produções, o Clama Bahia 2025 conta com apoio de parceiros e da Prefeitura de Salvador, por meio da Procultura.
Serviço
O que: Clama Bahia 2025
Quando: 04 de outubro de 2025
Horário: A partir das 17h (Espaço Kids às 16h)
Local: Orla de Piatã – Salvador
Entrada: Gratuita