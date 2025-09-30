Acesse sua conta
Bar de Salvador é eleito o melhor do Nordeste; veja fotos

Estabelecimento é conhecido por drinks diferentes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:06

Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça Crédito: Divulgação 

O Purgatório, em Salvador, foi eleito como o melhor bar do Nordeste no prêmio "Melhores da Taça", premiação promovida pela revista Prazeres da Mesa, que reconhece os principais nomes ligados ao serviço e à curadoria de bebidas no Brasil. 

O estabelecimento ganhou destaque pela carta de drinks, ambiente único e valorização de ingredientes e referências locais. O bar é o único do Nordeste a aparecer, por dois anos seguidos, entre os 500 melhores bares do mundo no ranking Top 500 Bars.

Purgatório Bar

Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça por Divulgação
Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça por Divulgação
Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça por Divulgação
Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça por Divulgação
Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça por Divulgação
Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça por Divulgação
1 de 6
Purgatório é eleito Melhor Bar do Nordeste no prêmio Melhores da Taça por Divulgação

O Diretor Criativo do Purgatório, Jonatan Albuquerque, comemorou a conquista. "Desde o início, pensamos o Purgatório como um espaço de experimentação e vivência, onde bebida e atmosfera se encontram. Ser eleito Melhor Bar do Nordeste mostra que a nossa identidade autêntica tem ressonância além de Salvador", declarou. 

