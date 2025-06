ESTUDOS ECONÔMICOS

Com entregas de projetos e parcerias, SEI comemora 30 anos em seminário

Evento, que acontece no Hotel Fiesta, segue até esta quarta-feira (11)

Monique Lobo

Publicado em 10 de junho de 2025 às 19:25

SEI celebra 30 anos com seminário Crédito: Divulgação

Gestores públicos, secretários de estado, representantes de instituições de pesquisa do Brasil e ex-dirigentes da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) se reuniram, nesta terça-feira (10), para celebrar as três décadas da pasta na abertura do do seminário “SEI 30 Anos: História, Inovação e Futuro do Planejamento”. >

O evento, que acontece até esta quarta-feira (11), no Hotel Fiesta, no Itaigara, destacou a trajetória da autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan) e lançou projetos estratégicos para o estado. "A SEI é uma instituição que nasceu para gerar conhecimento sobre a Bahia. Hoje, a gente celebra uma história de compromisso com o trabalho técnico e atualiza as bases de atuação da SEI com inovação e investimento em novas tecnologias”, afirmou José Acácio Ferreira, diretor-geral da SEI e presidente da Associação Nacional das Instituições de Planejamento (ANIPES). >

“Em tempos desafiadores, nos quais convivemos com a manipulação de narrativas, a SEI reafirma o valor da informação qualificada. Este trabalho alimenta os principais instrumentos de planejamento, como o PPA Participativo e o Plano de Desenvolvimento Integrado 2050”, disse o secretário do Planejamento Cláudio Peixoto, que representou o governador Jerônimo Rodrigues no evento. >

Também participaram os secretários Augusto Vasconcelos, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), André Juazeiro, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e Ângela Guimarães, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi). >

Na ocasião foram anunciadas entregas e parcerias Crédito: Divulgação

Entre as entregas apresentadas no evento, foi assinado a parceria SEI, Seplan e Secti para concretizar a Incubadora de Soluções para o Jornalismo Negro, Periférico e Independente, iniciativa do Governo Federal, que irá aplicar R$ 15 milhões na Bahia, sob a coordenação da SEI e parceria com Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação. >

Foram anunciadas ainda a nova plataforma SEI Municípios, que vai facilitar o acesso de toda a sociedade aos indicadores municipais, o estudo “Catadores de Materiais Recicláveis na Bahia”, que revela o perfil dos trabalhadores no setor. Também foi assinada a ordem de serviço para a realização do Estudo dos impactos econômicos das ferrovias na Bahia e o Plano de integração logística no entorno da Baía de Todos-os-Santos, entre outros trabalhos. >

Fórum segue até quarta (11) Crédito: Divulgação

Debates >

No seminário, foram prestadas homenagens a ex-dirigentes da SEI, como Renata Proserpio, Cesar Vaz, Geraldo Reis, Eliana Boaventura e Jorgete Costa, além do ex-secretário do Planejamento Walter Pinheiro. >

Na mesa temática, representantes de instituições de pesquisa trocaram experiências para fortalecer a geração de informação para a demografia, com Flávia Vinhaes, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Luciana Servo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Manoel Barros, do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), e Dionatan Carvalho, do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC).>