VESTUÁRIO

Com roupas a preço de fábrica, Expo de Moda é realizada em Salvador

Evento acontece no Clube Espanhol e vai até o próximo domingo (1)

Gilberto Barbosa

Publicado em 29 de maio de 2025 às 05:00

Expo de Moda vai até o próximo domingo (1) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem estiver em busca de renovar o armário e se preparar para as festas juninas, vale conferir a 33ª edição da Expo de Moda, que segue até o próximo domingo (1º), no Salão Pepe Otero do Clube Espanhol, com entrada gratuita. Mais de 40 expositores de todo o país apresentam seus produtos na feira, que teve início na última terça-feira (27). >

Essa é a terceira edição do evento no espaço, que ficará aberto para o público das 14h às 21h. Quem for ao local poderá conferir as principais tendências de moda Outono/Inverno, vendidas a preço de fábrica. Entre os produtos vendidos, estão roupas, calçados, bolsas e bijuterias. >

“A expectativa é sempre muito boa, porque é um evento de 33 anos, então já é esperado que as pessoas se programem para vir, porque sabem quando a feira acontece. Então, elas não gastam dinheiro antes para poder conferir os nossos produtos, os preços e comprarem suas roupas para as estações”, disse Vera Pontes, idealizadora da feira. >

Os expositores vêm de sete estados: Bahia, Goiás, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santos e Minas Gerais. Uma delas é a carioca Jaqueline Carneiro, que participa do evento há 13 anos e apresenta roupas para quem deseja se preparar para o São João, com preços variando entre R$ 79 e R$ 220. >

“Já temos nossos clientes aqui, o povo viaja, vai para as festas e quer sempre um look novo. Essa é uma época que costuma ser muito boa para a gente e esse é um evento bacana por ser um local onde encontramos clientes, amigos e vendedores de outros estados. É uma experiência bem legal”, falou. >

Uma novidade dessa edição é a participação de produtores baianos. Um deles é o soteropolitano Roberto Moraes, que trabalha no ramo há 23 anos e vende calçados e bolsas no seu estande. Os produtos custam entre R$ 79 e R$ 229. >

“Estamos com uma expectativa grande para a feira. É um momento importante para gerar empregos e permitir o contato com outros vendedores, que nos faz adquirir experiência com outros segmentos. Nós trabalhamos com esses preços, mas quem vier poderá negociar um desconto de até 10%”, afirmou. >

A feira também conta com opções de bijuterias e semijoias, que podem ser encontradas no ponto de venda do sergipano Anderson Rocha. Natural de Itabaiana, no interior do estado, ele atua há mais de 20 anos no setor junto de sua esposa, Viviane. >

“Nossos preços variam entre R$ 10 e R$ 150. Trouxemos muitos itens com preço de fábrica e estamos otimistas com as vendas nessa semana. Esse é um ótimo momento para networking, onde podemos trocar informações com outros expositores e agregar novidades para seguirmos nesse caminho”, comentou.>