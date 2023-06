Confeitaria Priscilla Diniz inaugura nova unidade no Hiperideal do Caminho das Árvores

Está funcionando em soft opening desde 27 de maio, o espaço da confeitaria Priscilla Diniz no Hiperideal Caminho das Árvores. No menu estão itens conhecidos da marca criada em 2016, como bolos e tortas, além sobremesas individuais, cafés e doces especiais, servidos em um ambiente que segue a decoração das outras unidades.



Além do ponto recém-inaugurado na Alameda dos Sombreiros, o público encontra a confeitaria também nas lojas do Hiperideal da Orlando Gomes e do Parque Shopping. À frente do negócio, os empresários e irmãos Priscilla e Alberto Diniz destacam a parceria com a rede. “O Hiperideal acreditou na nossa marca, apostado no nosso plano de expansão, compartilhando do objetivo de oferecer ao consumidor produtos de alta qualidade e um serviço diferenciado pela excelência, carinho e acolhimento”, destaca Priscilla.