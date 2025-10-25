Confira a previsão do tempo para este sábado (25) em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 07:00
O sábado (25) deve ser de tempo instável na capital baiana. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A probabilidade de precipitação é de 60%, segundo a Codesal.
Os ventos seguem moderados, podendo atingir 24 km/h. As temperaturas variam entre 21°C e 30°C, mantendo a sensação de abafamento mesmo com o céu encoberto.
Outro alerta importante é o índice de radiação solar: o UV permanece acima de 11, considerado extremo. A orientação é reforçar o uso de protetor, mesmo sem sol forte, além de hidratação constante.
Em caso de ocorrências relacionadas às chuvas, a população pode ligar para a Codesal no 199.