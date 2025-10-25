Acesse sua conta
Do copo à consciência, experiências de sabor e pontos de vista

Enquanto você pensa sobre o sentido da vida, tem gente inventando cerveja que não engorda, brechó que é puro charme e mesas para adolescentes em feira literária; nesta edição, a gente mistura ciência, estilo e cultura, além de duas dicas objetivas e práticas

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:00

Confira o guia de brechós em Salvador
Confira o guia de brechós em Salvador Crédito: Reprodução/Pixabay

Casa Lalu

Em meio ao fast fashion, tem a Casa Lalu Brechó, promovendo consumo consciente, valorizando a história por trás das peças e incentivando o reuso. O @casalalu_brecho atende online ou presencial com hora marcada. Acho chique, elegante e sem presepada.

Nascimentos, mortes e outras emoções globais

Em vez de estar rolando feed de redes sociais, dá pra acompanhar quantas vidas começam e terminam enquanto você tá parado olhando pro celular. Também quanto se gasta em videogames, o número de carros produzidos, a despesa militar pública, valores investidos em programas de emagrecimento e outros números aleatórios. Do planeta. Tudo em tempo real. É melhor? Não sei, mas vi graça e lição no https://www.worldometers.info/ me dando muita noção dos hábitos humanos e dos nossos interesses e problemas globais.

O carro tem autonomia para rodar 180 km
Delivery de bateria pode lhe salvar Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

O herói das ruas de Salvador

No meio desse temporal que desabou, por dias, sobre a cidade, meu carro decidiu piorar um pouco a situação. Sem bateria, parado na chuva, quem veio me socorrer foi Vitorino, do Disk Baterias. Não é publi, paguei cada centavo, mas observe que seria muito egoismo não dividir essa informação. Salve o (71) 3431-2191 no seu celular. Tem baterias de várias marcas, ele que instala e ainda divide em dez vezes no cartão, se a pessoa desejar. Serviço perfeito sem defeito, daqueles que a gente precisa indicar.

Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente pra pensar sem paranoia

Se você está cansado de discursos alarmistas de que o mundo vai acabar até antes do Carnaval (deusulivre), um bom contraponto é o livro "Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente", de Leandro Narloch. Em 256 páginas, o autor questiona mitos e apresenta uma visão mais pragmática sobre as questões ambientais. Tem deboche, tem sarcasmo e é polêmico, aviso logo. O conteúdo pode ser irritante ou dar esperanças. A pessoa, livre da cabeça, lê e escolhe com que emoção quer ficar.

Edição da Flica em 2024 bateu recorde com a presença de mais de 100 mil pessoas
Edição da Flica em 2024 bateu recorde com a presença de mais de 100 mil pessoas Crédito: Divulgação

FLICA 2025

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) acontece até esse domingo (26), no Cine Theatro Cachoeirano, em Cachoeira. Como tem sido comum em eventos do gênero, literatura mesmo é só uma parte. O lado bom é que, por exemplo, o público jovem poderá participar de mesas sobre identidade, autoestima, amizade e descobertas da adolescência, com autores como Vitor Martins, Amanda Julieta e Elayne Baeta. Há espaço para bate-papos sobre amor, crescimento pessoal e a possibilidade de se enxergar em histórias inventadas.

Cerveja sem glúten: minha descoberta da semana

Posso estar atrasada, mas “eu não sou celíaca” era o que eu respondia diante das propostas de “coma (ou beba) que é sem glúten”. Porque sou onívora raiz e não suporto restrições alimentares ditadas por modinhas e/ou inventadas. Até que, minha gente, pelo mais absoluto acaso fui apresentada à cerveja sem glúten. Agora, estou descobrindo diferentes marcas e me deliciando com os benefícios mais sensacionais: zero inchaço e zero ressaca. A bem da verdade, não há estudos conclusivos sobre os benefícios para “o dia seguinte”, mas estou sentindo no corpo e eu, sendo tu, ia experimentar.

NOVELAS

ÊTA MUNDO MELHOR Estela tem uma crise, e Celso a leva para o hospital. Dita faz uma surpresa para Candinho. Margarida/Adamo se apresenta a Lúcio na rádio. Paixão fica satisfeito com o suposto bom comportamento de Ernesto com as crianças. Lauro diz a Celso que Estela precisa de um tempo para retomar sua vida. Tamires confessa a Olga que gosta de Celso. Dita propõe ir com Anabela ao hospital visitar Estela. Paula se preocupa com o estado de Túlio. Cunegundes se nega a repartir as esmeraldas com Medeia, que decide rasgar o mapa. Zenaide pede que Sabiá escolha entre ela e sua mãe. Candinho não aceita deixar a delegacia sem Policarpo. Anabela e Lauro se surpreendem com a reação de Estela ao ver a menina. 18h35

DONA DE MIM Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe. 19h45

TRÊS GRAÇAS Lígia desperta, e Gerluce comenta com Viviane que os remédios da farmácia da Fundação Ferette não estão fazendo efeito para a mãe. Viviane demonstra preocupação e aconselha um exame toxicológico em Lígia. Josefa deixa todos assustados ao dizer que viu Rogério em casa. Bagdá descobre que a família de Raul tem posses. Ferette manda Arminda levar Josefa para um asilo. Gerluce é hostilizada pela aproximação de Gilmar. Gerluce intervém quando Arminda tem uma reação agressiva com Josefa, depois que ela diz à cuidadora que Rogério não morreu. Viviane tenta acalmar Leonardo ao ficar presa com ele no elevador do prédio da Fundação. Gerluce ignora a mensagem de Gilmar. Joaquim conversa com Misael sobre a paternidade de Gerluce. Raul fica apavorado ao ser abordado por Bagdá.21h20

@flaviaazevedoalmeida

