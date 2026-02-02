CHUVA OU SOL

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (2)

Temperatura pode chegar a 32ºC

Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 06:29

Festa de Iemanjá, 2025 Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

O tempo no Dia de Iemanjá, comemorado nesta segunda-feira (2), em Salvador, será marcado por sol com névoa fraca ao amanhecer e variação de nuvens ao longo do dia, segundo o Climatempo. A previsão indica que o dia será semelhante ao anterior, com tempo firme e sem registro de chuva.

Durante a madrugada e a manhã, o sol aparece entre algumas nuvens. À tarde, o sol predomina na capital baiana, enquanto à noite o céu fica com algumas nuvens, sem previsão de instabilidade. As temperaturas variam entre 24 °C, mínima prevista, e 32 °C, máxima do dia.

Não há expectativa de chuva. Os ventos sopram de nordeste a nor-nordeste, com velocidade média de 13 km/h. A umidade relativa do ar oscila entre 61% e 91%.