Confira funcionamento do metrô de Salvador em 1º de janeiro

Operação ocorre das 5h à 0h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:16

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas vai operar normalmente no feriado de 1º de janeiro, na quarta-feira. A operação ocorre das 5h à 0h.

A concessionária reforça as orientações de embarque consciente para garantir segurança e conforto aos passageiros, como aguardar o desembarque completo antes de entrar nos trens, respeitar os assentos preferenciais, priorizar o uso dos elevadores por quem mais precisa e utilizar o corrimão nas escadas.

O pagamento da tarifa pode ser feito diretamente na catraca por aproximação, utilizando cartões de crédito ou débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos pelo aplicativo Recarga Pay. A liberação do acesso é indicada por luz verde.

Usuários do Cartão Integração do Metrô podem realizar recargas pelo aplicativo CCR Mobilidade, por meio de carteiras digitais (Banco do Brasil para correntistas, KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi) ou na rede credenciada, com mais de 2 mil pontos de venda.

A tarifa do metrô é de R$ 4,10.

Tags:

Metrô

