DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Confira quem passou pelo IV Fórum ESG

Evento segue nesta quarta-feira (4), até às 19h, no Porto de Salvador

Medidas eficientes e inovações no campo do ESG, sigla do inglês 'Environmental, Social and Governance' (Meio Ambiente, Social e Governança), estão em foco na quarta edição do Fórum ESG. >