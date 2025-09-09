SALVADOR

Corpo de jovem de 18 anos é encontrado em praia de Amaralina

Lucas Santana foi localizado na manhã desta terça-feira (9)

Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:59

Jovem desaparece após mergulho em mar de Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

O corpo de Lucas Santana, de 18 anos, foi encontrado na praia de Amaralina, em Salvador, nesta terça-feira (9). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, Lucas Santana estava nadando com o irmão, Luan, quando foi levado pela correnteza. no último domingo (7).

As equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam a partir de um posto de observação montado na área. Uma embarcação fez a varredura entre a Barra e Amaralina, com drones e um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos legais.

Salvamar alerta para banho de mar

A Salvamar publicou um alerta no sábado (6) informando que o banho de mar segue contraindicado para banhistas no inverno. Segundo Kailani Dantas, coordenador da Salvamar, nesta época, as ocorrências acabam sendo muito mais complexas do que em qualquer outro período do ano, porque o mar é muito mais hostil.

Além disso, entre o final de inverno e início da primavera o tempo estabiliza do lado de fora, mas o mar mantém as condições precárias do inverno. "Alguns dias são estáveis, ensolarados, mas o mar segue bastante impróprio para banho", afirma.