Corpo é encontrado em praia da Cidade Baixa

Elaine Sanoli
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:45
Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27) na Praia do Meio, bairro da Boa Viagem, Cidade Baixa de Salvador.
De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o corpo pertence a uma pessoa do sexo masculino, cuja identidade ainda não foi reconhecida. A vítima foi encontrada enquanto estava boiando nas águas do mar e foi levado para a areia da praia.
Salvador registrou 268 afogamentos este ano
O caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial do Bonfim. O corpo vai passar por necropsia para identificar a causa e circunstâncias da morte.