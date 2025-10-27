Acesse sua conta
Corpo é encontrado em praia da Cidade Baixa

Vítima estava boiando nas águas do mar e foi levado para a areia da praia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:45

Corpo foi encontrado na Praia do Meio
Corpo foi encontrado na Praia do Meio Crédito: Google Maps

Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27) na Praia do Meio, bairro da Boa Viagem, Cidade Baixa de Salvador.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o corpo pertence a uma pessoa do sexo masculino, cuja identidade ainda não foi reconhecida. A vítima foi encontrada enquanto estava boiando nas águas do mar e foi levado para a areia da praia.

Salvador registrou 268 afogamentos este ano

Homem morreu afogado na praia de Itapuã no dia 2 de junho por Reprodução
Buscas por Lucas Santana, de 18 anos, que faleceu após se afogar na praia de Amaralina no dia 8 de setembro por Divulgação
Jovem de 26 anos foi resgatada na praia de Buracão no dia 25 em agosto por Reprodução/ Corpo de Bombeiros BA
Homem morreu após se afogar em uma praia do Rio Vermelho no dia 18 de setembro por Reprodução/ Redes sociais
Corpo de Yuri Machado, de 27 anos, foi encontrado na Ilha de Itaparica depois de jovem desaparecer na praia de Boa Viagem no dia 14 de setembro por Reprodução
Turista foi resgatado após afogamento na Barra em abril deste ano por Reprodução/Corpo de Bombeiros
1 de 6
Homem morreu afogado na praia de Itapuã no dia 2 de junho por Reprodução

O caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial do Bonfim. O corpo vai passar por necropsia para identificar a causa e circunstâncias da morte.

Tags:

Salvador Praia Corpo

