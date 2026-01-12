Acesse sua conta
Cortejo Afro e Grupo Ofá movimentam o Pelourinho nesta segunda-feira (12)

Programação integra o projeto “Verão na Bahia. Um Estado de Alegria", da Secretaria de Cultura (Secult-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:05

O Cortejo Afro faz show
O Cortejo Afro faz show Crédito: Marina Silva/arquivo CORREIO

O Pelourinho recebe diversas atrações culturais nesta segunda-feira (12). Sob o comando de Acotirene Lopes, o projeto "Vem Dançar Verão", desenvolvido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), acontece no Largo Tereza Batista, às 18h30, e leva ao público aulas gratuitas de samba de roda. Na programação musical, o Grupo Ofá apresenta o samba de terreiro no Largo Pedro Archanjo, às 20h; já na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, o Cortejo Afro realiza mais um ensaio de verão, a partir das 21h.

O Grupo Ofá leva ao palco do Largo Pedro Archanjo um legado da cultura de matriz afro-brasileira, por meio da música e dos cânticos sagrados do Candomblé. O repertório articula orikis, composições autorais e sucessos da Música Popular Brasileira (MPB).

O Cortejo Afro traz como convidada a banda Afrocidade nesta segunda-feira. O repertório contempla sucessos como “Ageumbó”, “Meu Barco Vai” e “Eu Sou Preto”, além de releituras do cancioneiro popular brasileiro, com uma base percussiva acentuada. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Meu Bilhete.

A programação de verão do Pelô segue até as vésperas do Carnaval, integrando o projeto “Verão na Bahia. Um Estado de Alegria”, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA).

Cortejo Afro foi uma das atrações do Lançamento do Verão de Salvador, em São Paulo

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEGUNDA-FEIRA (12/01):

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

Atração: Cortejo Afro

Convidado: Afrocidade

21h

R$ 160 (Inteira) e R$ 80 (Meia) - Ingressos no Meu Bilhete

Largo Tereza Batista

Atração: Vem Dançar Verão

Aulão de dança - Samba de Roda.

Com a professora Acotirene Lopes.

18h

Gratuito

Largo Pedro Archanjo

Atração: Grupo Ofá

20h

Gratuito

Tags:

Salvador Pelourinho Verão

