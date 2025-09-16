VEJA COMO AJUDAR

Cubanito Amigo: Dia do Sorvete arrecada fundos para crianças em Salvador

Ação é promovida pela famosa sorveteria A Cubana

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:02

Cubanito Amigo Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Dia Nacional do Sorvete, celebrado em 23 de setembro, a Cubana Sorvetes realiza a 15ª edição do projeto Cubanito Amigo, iniciativa que une celebração e solidariedade. Criado em 2010, o projeto destina a renda de um dia específico do Cubanito – bolinho da Cubana com uma bola de sorvete – ou do sorvete de duas bolas para o Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), ligado às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Neste ano, a ação será realizada em 27 de setembro.

Alexandre Bouzas, sócio da Cubana Sorvetes, afirma: "O Cubanito Amigo é um projeto que une comemoração e solidariedade. Por meio dele, colaboramos com uma instituição séria, que preza pela educação das crianças e dos adolescentes que mais precisam. Por isso, a ação faz parte do nosso calendário anual". Em 2024, a campanha bateu recorde de arrecadação, somando mais de R$ 17 mil em doações, e ao longo de suas edições já ultrapassou R$ 100 mil destinados à Osid.

Os clientes podem contribuir consumindo os produtos participantes da ação nas cinco unidades da sorveteria, localizadas no Elevador Lacerda, Pelourinho, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara.

O Centro Educacional Santo Antônio, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, atende mais de 900 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A instituição oferece educação infantil até o nono ano, além de atividades culturais, esportivas e digitais, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material pedagógico gratuito.