Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cubanito Amigo: Dia do Sorvete arrecada fundos para crianças em Salvador

Ação é promovida pela famosa sorveteria A Cubana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:02

Cubanito Amigo
Cubanito Amigo Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Dia Nacional do Sorvete, celebrado em 23 de setembro, a Cubana Sorvetes realiza a 15ª edição do projeto Cubanito Amigo, iniciativa que une celebração e solidariedade. Criado em 2010, o projeto destina a renda de um dia específico do Cubanito – bolinho da Cubana com uma bola de sorvete – ou do sorvete de duas bolas para o Centro Educacional Santo Antônio (Cesa), ligado às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Neste ano, a ação será realizada em 27 de setembro.

Alexandre Bouzas, sócio da Cubana Sorvetes, afirma: "O Cubanito Amigo é um projeto que une comemoração e solidariedade. Por meio dele, colaboramos com uma instituição séria, que preza pela educação das crianças e dos adolescentes que mais precisam. Por isso, a ação faz parte do nosso calendário anual". Em 2024, a campanha bateu recorde de arrecadação, somando mais de R$ 17 mil em doações, e ao longo de suas edições já ultrapassou R$ 100 mil destinados à Osid.

Os clientes podem contribuir consumindo os produtos participantes da ação nas cinco unidades da sorveteria, localizadas no Elevador Lacerda, Pelourinho, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara.

O Centro Educacional Santo Antônio, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, atende mais de 900 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A instituição oferece educação infantil até o nono ano, além de atividades culturais, esportivas e digitais, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material pedagógico gratuito.

Fundada em 1930, a Cubana Sorvetes é a sorveteria mais antiga da Bahia e uma das mais tradicionais do Brasil ainda em funcionamento. Com cinco unidades e serviço de delivery próprio, a empresa oferece sorvetes artesanais, shakes, taças, doces, salgados, bolos, açaí e tortas, conquistando tanto moradores quanto turistas. 

Mais recentes

Imagem - Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio

Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio
Imagem - Caminhoneiro é morto em tiroteio ao ser feito refém após ter caminhão roubado na RMS

Caminhoneiro é morto em tiroteio ao ser feito refém após ter caminhão roubado na RMS
Imagem - Influencer é preso acusado de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador

Influencer é preso acusado de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
01

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos
03

Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos

Imagem - Uneb abre inscrições para vestibular 2026; veja os detalhes
04

Uneb abre inscrições para vestibular 2026; veja os detalhes