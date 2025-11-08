SAÚDE

Deputada Ivana Bastos recebe alta hospitalar após ficar internada na UTI

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia foi diagnosticada com colite, uma inflamação intestinal que exigiu cuidados intensivos

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 19:17

A deputada Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, recebeu alta hospitalar neste sábado (8) após ser diagnosticada com colite, uma inflamação intestinal que exigiu cuidados intensivos nos primeiros dias de tratamento. De acordo com o comunicado divulgado pela Alba, a parlamentar cumprirá um período de repouso e seguirá em acompanhamento médico em casa.

“A Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia informa que a deputada Ivana Bastos recebeu alta hospitalar neste sábado (8), após evolução clínica satisfatória e resposta positiva ao tratamento. A parlamentar permanecerá em casa, em período de repouso e acompanhamento médico, retomando suas atividades públicas de forma gradativa”, diz a nota.

A parlamentar também manifestou seu reconhecimento à equipe médica, familiares, amigos e colegas parlamentares e agradeceu pelos gestos, mensagens, orações e apoio que recebeu durante o tratamento: “Agradeço a cada palavra de carinho, a cada oração e a cada demonstração de cuidado. Essas manifestações de afeto me fortaleceram e iluminaram meu caminho de recuperação, renovando em mim a fé e a gratidão”, declarou.