Dia de folga: veja sete lugares em Salvador oferecem opções de day use

Valores variam entre R$ 70 e R$ 300

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  Esther Morais

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:00

Gran Hotel Stella Maris
Dia de folga: veja sete lugares em Salvador oferecem opções de day use

Para quem deseja curtir um dia de lazer sem se hospedar, hotéis e espaços à beira-mar em Salvador oferecem modalidades de day use, com acesso a piscinas, áreas comuns e estruturas de entretenimento. As opções variam entre resorts, hotéis urbanos e beach lounges, com regras específicas de funcionamento, valores e políticas para crianças.

Já os valores variam entre R$ 70 e R$ 300, a depender do local, do tipo de acesso e dos serviços incluídos no day use. Confira sete locais que disponibilizam esse tipo de serviço na capital baiana.

Dia de folga: veja sete lugares em Salvador oferecem opções de day use

Hotel Wish Salvador por Arisson Marinho
O Hotel Wish trabalha com day use no valor de R$ 250 por pessoa, sendo R$ 200 convertidos em consumação. Crianças de até 6 anos têm acesso gratuito, enquanto aquelas entre 7 e 12 anos pagam R$ 50. O uso da estrutura de lazer do resort é permitido das 10h às 17h, sem acesso aos apartamentos. A disponibilidade deve ser consultada com antecedência, e não é permitida a entrada com alimentos ou bebidas. Informações pelo telefone (71) 3021-6700. por Reprodução
Catussaba Resort Hotel por reprodução Instagram
O Catussaba Resort Hotel disponibiliza duas modalidades: Day Use Pass e Day Use Premium. O Day Use Pass ocorre das 10h às 17h e permite acesso à infraestrutura de lazer do resort, além de almoço no formato sugestão do chef (buffet ou à la carte, conforme disponibilidade), com bebidas não alcoólicas por até duas horas. Crianças até 6 anos têm cortesia; de 7 a 12 anos pagam 50% do valor. Já o Day Use Premium funciona das 7h às 19h e inclui, além do lazer completo, o uso de apartamento e café da manhã servido das 7h às 10h. A confirmação está sujeita à disponibilidade. Informações pelos contatos +55 71 3374-8093, WhatsApp +55 71 98802-1090 ou vendas@catussaba.com. por divulgação
Blue Praia Bar  por Divulgação
Localizado no Rio Vermelho, o Blue Praia Bar cobra R$ 70 por pessoa, a partir de 13 anos, valor que não é revertido em consumo. Crianças de até 12 anos são isentas. O acesso dá direito às áreas do espaço praia bar, incluindo ambientes como camas balinesas, redes flutuantes, deque, além do uso da praia, chuveiro e equipamentos esportivos. por Divulgação
O local funciona todos os dias e feriados, das 9h às 19h, sem necessidade de reserva. O endereço é Rua Barro Vermelho, nº 310. por Divulgação
Principote por Divulgação
O Principote trabalha com a modalidade Day Pass, no valor de R$ 70, que permite acesso ao beach lounge, incluindo piscina redonda, chuveirão e acesso à praia. Há também a opção de Lounge Praia (pé na areia), com day pass ou consumo mínimo de R$ 300 por pessoa, revertido em consumo. por Divulgação
Algumas áreas específicas não estão incluídas no Day Pass e possuem regras próprias de acesso. Os valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. por Reprodução
Mahi Mahi por Divulgação
O Mahi Mahi oferece day use no valor de R$ 70, sem reversão em consumo. Crianças até 12 anos têm acesso gratuito, e aniversariantes do dia não pagam, mediante apresentação de documento. por Divulgação
O espaço funciona das 10h às 19h, todos os dias. Não é permitida a entrada com comidas, bebidas, animais, cooler ou caixa de som, e o day use não inclui estacionamento. O local fica na Avenida Sete de Setembro, nº 2068, no Hotel Sol Victoria Marina Flat. por Divulgação
Gran Hotel Stella Maris por Divulgação
O day use do Gran Hotel Stella Maris está suspenso no momento e tem retorno previsto para após o Carnaval. Quando disponível, os valores são de R$ 220 por pessoa de segunda a quinta-feira e R$ 250 de sexta a domingo e feriados. Crianças de até 5 anos e 11 meses não pagam; de 6 a 11 anos e 11 meses pagam 50% do valor. por Divulgação
O serviço funciona das 10h às 17h, com acesso restrito às áreas comuns e de lazer, sem uso de apartamento. O almoço está incluído, das 12h às 15h, com bebidas não alcoólicas durante a refeição. O agendamento é feito mediante pagamento antecipado, pelo e-mail dayuse@granhotelstellamaris.com.br ou pelo telefone (71) 3413-0149. por Divulgação
Deville Prime Salvador por Divulgação
O Hotel Deville Prime Salvador oferece day use com permanência de até oito horas, com entrada a partir das 10h e saída até as 20h, todos os dias da semana. A modalidade inclui acesso às áreas de lazer e a utilização de um quarto para descanso. Entre as estruturas disponíveis estão piscinas para adultos e crianças, academia, espaço kids, pista de caminhada e áreas voltadas para famílias e pets. O hotel está localizado em Itapuã. por Divulgação
Hotel Wish Salvador por Arisson Marinho

day use

