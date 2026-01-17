DIVERSÃO

Dia de folga: veja sete lugares em Salvador oferecem opções de day use

Valores variam entre R$ 70 e R$ 300

Esther Morais

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:00

Dia de folga: veja sete lugares em Salvador oferecem opções de day use Crédito: Divulgação

Para quem deseja curtir um dia de lazer sem se hospedar, hotéis e espaços à beira-mar em Salvador oferecem modalidades de day use, com acesso a piscinas, áreas comuns e estruturas de entretenimento. As opções variam entre resorts, hotéis urbanos e beach lounges, com regras específicas de funcionamento, valores e políticas para crianças.

Já os valores variam entre R$ 70 e R$ 300, a depender do local, do tipo de acesso e dos serviços incluídos no day use. Confira sete locais que disponibilizam esse tipo de serviço na capital baiana.