ECONOMIA

Dia dos Namorados: mesmo produto pode custar até o dobro; confira antes de comprar

Aplicativo realiza buscas em uma base online com mais de 500 mil produtos comercializados em todos os municípios baianos

Uma pesquisa no aplicativo Preço da Hora Bahia, mantido pela Secretaria da Fazenda do Estado, mostra que um perfume feminino importado da mesma marca e volume é encontrado por preços que variam de R$ 382,42 a R$ 479 em estabelecimentos concorrentes num mesmo shopping. A variação de preço chega a 25,3%. >

A pesquisa de preços pode ser feita com base no nome do produto ou na leitura do código de barras e considera os valores registrados nas últimas compras registradas pelo sistema de emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). >