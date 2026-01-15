QUE CALOR

“É a bebida do verão”: suco com receita secreta faz sucesso e atrai turistas em Salvador

Refresco é vendido em dois pontos turísticos



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 06:39

“É a bebida do verão”: suco com receita secreta faz sucesso e atrai turistas em Salvador Crédito: Esther Morais

É verão em Salvador e, com dias batendo até 36ºC, há quem procure água de coco, refrigerante ou até mesmo uma cervejinha gelada para se refrescar. No entanto, em um ponto específico do Largo do Pelourinho, uma bebida gelada e refrescante vem ganhando cada vez mais popularidade e formando filas quilométricas na barraca, com turistas e moradores em busca do suco mais famoso da capital baiana: o suco de limão com coco do seu Milton.

“É a bebida do verão. Já estou aqui há décadas, mas sempre estoura na estação porque é refrescante. Vem muita gente, de vários países e regiões. Está bombando”, diz o inventor da receita, o ambulante Milton França.

Atualmente, a bebida é vendida em dois pontos. O local tradicional fica no Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, onde o próprio inventor comercializa o refresco nos sete dias da semana, geralmente entre 10h e 18h. Em janeiro, ele estende o funcionamento até quando houver clientela.

“Às vezes a fila é gigantesca e precisamos de reforço aqui. Tem hora que chega até a Igreja do Rosário dos Pretos”, conta. “O interessante é que vem muita gente para cá atrás do suco. É como se já fosse um patrimônio”, declara.

O outro ponto fica próximo ao Farol da Barra, em frente ao Edifício Oceania. Lá, o genro é quem cuida da produção e da venda. O espaço não funciona às segundas-feiras.

Para atender a clientela, a barraca exibe frases em vários idiomas. “Lemon juice” e “jugo de limón” estão entre as traduções usadas para atrair os turistas. A mais chamativa delas, no entanto, é: “don’t pay to try”, traduzida do inglês para o português como “não pague para provar”. A degustação é gratuita, mas, depois, o valor do copo é de R$ 10.

Um dos gringos que já experimentou o suco foi o diretor e roteirista americano Spike Lee. Outras celebridades, como Sabrina Sato, Astrid Fontenelle e Gkay, também já provaram a bebida durante passagens pela cidade.

Em 2025, o ambulante revelou que chega a faturar R$ 140 mil por ano com a venda do único sabor. Atualmente, ele prefere não divulgar o lucro, mas afirma que o valor aumentou. O sucesso garante o sustento da família – e a receita segue guardada a sete chaves.

A origem, no entanto, pode ser contada. “Meu pai é pernambucano e veio aos 16 anos para Salvador para tentar a vida. Ficou na casa de uma tia e vendia, como ambulante, salgados, cigarros, água no saquinho, o que tivesse”, relata a filha e uma das herdeiras da receita, Ábia França. “Com o tempo, ele passou a fazer misturas de sabores com o limão, até chegar à água de coco com limão. Depois foi adaptando a receita”, completa.